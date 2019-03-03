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Tuncay Mutluer: Şeffaf belediyeciliği inşa edeceğiz

Vatan Partisi Kars Belediye Başkan adayı, "Halkımız belediyenin harcamalarının kuruşundan bile haberdar olacaktır" dedi

Tuncay Mutluer: Şeffaf belediyeciliği inşa edeceğiz

Vatan Partisi Kars Belediye Başkan adayı Tuncay Mutluer, esnaf ziyaretlerine devam ediyor. Seçim çalışmalarına hız kesmeden devam eden Mutluer, son yaptığı esnaf ziyaretinde, Kars'ta  yerel gündemi meşşgul eden, "Belediyenin harcamalarının şeffaf olması" meselesine dair önemli açıklamalarda bulundu.

Şeffaf Belediyeciliği İnşa Edeceğiz
Mutluer, "Seçim bildirgemizde de yer alan, şeffaf belediyecilik anlayışını, Kars'ımıza getirmek için yoğun çabalar harcıyoruz .Belediyemizin yıllık bütçe görüşmelerimizi, ihaleler halka açık ve şeffaf şekilde yapacağız. Böylece halkımız belediyenin harcamalarının kuruşundan bile haberdar olacaktır." dedi.


1994-1999 Dönemi Tuncay Mutluer'in Belediye Başkanlığı./ Mutluer'in Kurdurduğu Parke Taş Makinesinin Önünde

Etiketler; #tuncay mutluer #vatan partisi #kars
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