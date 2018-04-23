Terör açısından kritik noktalardan olan Aliboğazı kırsalındaki operasyonda biri yaralı 3 kadın terörist etkisiz hale getirildi.

Tunceli'nin Aliboğazı kırsalında güvenlik güçlerince yürütülen operasyonda biri yaralı 3 kadın teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.



Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı timler tarafından Türkiye'de terör açısından en kritik noktalar arasında gösterilen Aliboğazı kırsalında teröristlere yönelik operasyon başlatıldı.



Operasyonda, güvenlik güçleri, sıcak temas sağlanan teröristlerden 2'sini ölü, birini de ağır yaralı olarak etkisiz hale getirdi. Kadın teröristlerle silahları da ele geçildi.



Kentte teröristlerin bulunması ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmalar azim ve kararlılıkla devam ediyor.

