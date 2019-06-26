Tunceli'de 3 terörist etkisiz hale getirildi! Son 5 günde 8 terörist...

İçişleri Bakanlığından, Tunceli merkez kırsalında düzenlenen operasyonda 3 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi. Kentte, jandarma ekiplerince terör örgütüne yönelik operasyonlarda bugün 3 teröristin daha etkisiz hale getirilmesiyle son 5 günde etkisizleştirilen terörist sayısı 8'e yükseldi. Tunceli Valiliği tarafından "İlimizde terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmalar azim ve kararlılıkla sürdürülmektedir" açıklaması yapıldı

Tunceli merkez kırsalında düzenlenen operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirildi.



İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında, bugün Tunceli merkez kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca operasyon gerçekleştirildi.



Operasyonda, 3 terörist etkisiz hale getirildi.



Bakanlıktan, Van'da sabah saatlerinde 2 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklanmıştı. Böylelikle bugün gerçekleştirilen operasyonlarda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 5'e yükseldi.



Bölgede operasyonlar sürüyor.



Tunceli'de, terör örgütüne yönelik operasyonlarda bugün 3 teröristin daha etkisiz hale getirilmesiyle son 5 günde etkisizleştirilen terörist sayısı 8 oldu.



Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, il merkezi kırsalında eylem hazırlığındaki teröristlere yönelik İl Jandarma Komutanlığınca operasyon başlatıldığı belirtildi.



Operasyonda, bugün 3 teröristin silah ve teçhizatlarıyla etkisiz hale getirildiği aktarılan açıklamada, "Bölgede operasyon devam etmektedir. İlimizde terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmalar azim ve kararlılıkla sürdürülmektedir." ifadesine yer verildi.



Kentin kırsal kesiminde jandarma timlerince 22 Haziran'da başlatılan "Şehit Jandarma Binbaşı Yavuz Sonat Güzel" operasyonunda biri İçişleri Bakanlığının Terörden Arananlar Listesi'nde turuncu kategoride, 3'ü gri kategoride olan 5 terörist etkisiz hale getirilmişti.