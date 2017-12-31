Tunceli'de, terörle mücadele operasyonları nedeniyle 30 ayrı bölgenin, 15 gün süreyle "özel güvenlik bölgesi" ilan edildiği bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, ilde teröristlerin bulunması ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmalara azim ve kararlılıkla devam edildiği belirtildi.



Bu çerçevede kentteki bazı alanların "özel güvenlik bölgesi" ilan edildiğinin aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:



"Terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlar nedeniyle halkın can ve mal güvenliğinin korunması bakımından girilmesinde sakınca bulunan Tunceli merkez, Ovacık, Pülümür, Hozat ve Nazımiye ilçeleri sınırlarındaki 30 ayrı bölge, 1-15 Ocak 2018 tarihleri arasında özel güvenlik bölgesi ilan edilmiştir."



Açıklamada, halkın, can ve mal güvenliği için özel güvenlik bölgelerine mülki amir izni olmadan girmesinin yasaklandığı kaydedildi.