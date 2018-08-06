Tunceli'nin Nazımiye ilçesindeki operasyonda silahlı bir teröristin ölü olarak ele geçirildiği bildirildi.

Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından Nazımiye ilçesi kırsalında operasyon başlatıldığı belirtildi.



Operasyonda teröristlerle sıcak temas sağlandığı belirtilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:



"Operasyonda bir bölücü terör örgütü mensubu terörist silahıyla birlikte ölü olarak ele geçirilmiştir. İl Jandarma Komutanlığımıza bağlı ekiplerin bölgede operasyonu devam etmekte olup gelişmelerden kamuoyuna ayırca bilgi verilecektir."



Açıklamada, kent genelinde teröristlerin bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmaların azim ve kararlılıkla sürdürüldüğü vurgulandı.