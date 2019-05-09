Tunceli'de kentin kırsalında teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan 3 asker hastaneye kaldırıldı

Tunceli kırsalında teröristlerle çıkan çatışmada 3 asker yaralandı.



Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, kentin kırsalında terör örgütlerine yönelik operasyonlarına devam eden İl Jandarma Komutanlığı timleri bir grup teröristle sıcak temas sağladı.



Çıkan çatışmada 3 asker yaralandı. Askeri helikopterle Elazığ Fırat Üniversitesi Araştırma Hastanesi kaldırılan askerlerin genel sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.



Bölgede, teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için helikopterler desteğinde gerçekleştirilen operasyon sürüyor.