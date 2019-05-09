banner1005
Tunceli'de çatışma
Tunceli'de çatışma
KKTC'de koalisyon dağıldı
KKTC'de koalisyon dağıldı
Cem Yılmaz sahnede fenalaştı!
Cem Yılmaz sahnede fenalaştı!
Ulusal Kanal Canlı Yayını
Ulusal Kanal Canlı Yayını

Tunceli'de çatışma: 3 asker yaralandı

Tunceli'de kentin kırsalında teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan 3 asker hastaneye kaldırıldı

Tunceli'de çatışma: 3 asker yaralandı

Tunceli kırsalında teröristlerle çıkan çatışmada 3 asker yaralandı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, kentin kırsalında terör örgütlerine yönelik operasyonlarına devam eden İl Jandarma Komutanlığı timleri bir grup teröristle sıcak temas sağladı.

Çıkan çatışmada 3 asker yaralandı. Askeri helikopterle Elazığ Fırat Üniversitesi Araştırma Hastanesi kaldırılan askerlerin genel sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Bölgede, teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için helikopterler desteğinde gerçekleştirilen operasyon sürüyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #tunceli #çatışma
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.