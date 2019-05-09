Tunceli kırsalında teröristlerle çıkan çatışmada 3 asker yaralandı.
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, kentin kırsalında terör örgütlerine yönelik operasyonlarına devam eden İl Jandarma Komutanlığı timleri bir grup teröristle sıcak temas sağladı.
Çıkan çatışmada 3 asker yaralandı. Askeri helikopterle Elazığ Fırat Üniversitesi Araştırma Hastanesi kaldırılan askerlerin genel sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Bölgede, teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için helikopterler desteğinde gerçekleştirilen operasyon sürüyor.
Tunceli'de kentin kırsalında teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan 3 asker hastaneye kaldırıldı
Tunceli kırsalında teröristlerle çıkan çatışmada 3 asker yaralandı.