Tunceli'de etkisiz hale getirilen 6 terörist arasında mavi kategoride aranan Celal Kaya ve turuncu kategoride aranan Haydar Gül'ün de olduğu belirlendi. Tunceli Valiliğinden "Tunceli Merkez kırsalında mavi ve turuncu listedeki teröristler etkisiz hale getirildi" açıklaması yapıldı

Tunceli'de öldürülen 6 teröristten birinin mavi kategoride aranan Celal Kaya, birinin ise turuncu kategoride aranan Haydar Gül olduğu tespit edildi.



İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Tunceli kırsalında dün İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda etkisiz hale getirilen 6 teröristten birinin "terörden arananlar listesi"nde 1 milyon 500 bin lira ödülle mavi kategoride yer alan sözde doğu cephe sorumlusu Doğan-Serhat kod adlı Celal Kaya olduğu belirlendi.



Öldürülen teröristlerden birinin ise 600 bin lira ödülle turuncu kategoride aranan sözde doğu il merkez sorumlusu Baran kod adlı Haydar Gül olduğu tespit edildi.



VALİLİKTEN AÇIKLAMA



Tunceli Valiliği, konuyla ilgili açıklama yaptı.



Valilik açıklaması şöyle:



"09 Mayıs 2019 Tarihinde Tunceli-Merkez Kırsalında eylem yapma hazırlığı içinde olan teröristlere yönelik İl Jandarma Komutanlığımızca başlatılan operasyon kapsamında, teröristlerle çıkan sıcak temasta 6 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirilmişti.



Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin terör arananlar mavi listede bulunan (1.500.000 ₺) sözde Doğu Cephe Gücü Sorumlusu Doğan Serhat (K) Celal Kaya olduğu ve birinin de terör arananlar turuncu listede bulunan (600.000 ₺) sözde Doğu İl Merkez Gücü Sorumlusu Baran (K) Haydar Gül olduğu tespit edilmiştir.



Operasyon bölgesinde yapılan arama/tarama faaliyetlerinde; 1 adet bixi makineli tüfek, 5 adet kalaşnikof piyade tüfeği, 3 adet el bombası, 9 adet kalaşnikof şarjörü, 72 adet kalaşnikof mühimmatı, 103 adet bixi mühimmatı, 1 adet sırt telsizi, 8 adet fünye, 10 gr TNT patlayıcı, 1 adet güneş paneli, 2 adet pil bloğu, 1 adet ses kayıt cihazı, 4 adet hafıza kartı, 2 adet sırt çantası, 2 adet jeneratör, 2 adet akü, 6 adet mutfak tüpü, 1 adet televizyon, 5 adet benzin bidonu, 1 adet soba, 4 adet battaniye, 10 çift mekap ayakkabı, 20 adet lamba, 2 adet fener, 50 m kablo, 50 m sera naylonu, çok miktarda yaşamsal malzeme ve örgütsel doküman ele geçirilmiştir.



İlimizde terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmalar azim ve kararlılıkla sürdürülmektedir."



ulusal.com.tr







