Tunceli kırsalı ve Ovacık ilçesindeki 2 ayrı operasyonda teröristlere ait silah, mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Tunceli'de terör örgütüne yönelik 2 ayrı operasyonda, teröristlere ait silah, mühimmat ve çeşitli yaşam malzemesi ele geçirildiği bildirildi.



Valilikten yapılan açıklamada, kent genelinde teröristlerin bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmaların azim ve kararlılıkla sürdürüldüğü belirtildi.



Bu çerçevede, il merkezine bağlı kırsal kesim ile Ovacık ilçesinde teröristlere yönelik İl Jandarma Komutanlığına bağlı birliklerce 2 ayrı operasyon yapıldığı kaydedilen açıklamada, operasyonlarda arazi arama tarama faaliyetleri yürütüldüğü aktarıldı.



Açıklamada, bu aramalar sonucunda 1'er kalaşnikof ve G-3 piyade tüfekleri ile RPG-7 roketatar ve 2 RPG-7 roketatar mühimmatı, 2 kalaşnikof şarjörü, 120 kalaşnikof mühimmatı, 9 piknik tüpü, 4 soba, 6 terörist kıyafeti, 1 harekete duyarlı sensör, 1 litre benzin, 13 çakmak gazı tüpü, 4 battaniye, 10 metre naylon ve akü ile çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildiği kaydedildi.