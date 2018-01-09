Tunceli merkez ve Pertek ilçesi kırsalındaki operasyonlarda patlayıcı madde, mutfak tüpü ve yaşam malzemesi ele geçirildiği bildirildi.

Tunceli merkez ve Pertek ilçesi kırsalındaki operasyonlarda patlayıcı madde, mutfak tüpü ve yaşam malzemesi ele geçirildiği bildirildi.



Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, kent genelinde teröristlerin bulunması ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmaların azim ve kararlılıkla sürdürüldüğü belirtildi.



Tuncel İl Jandarma Komutanlığı tarafından merkez ve Pertek ilçesi kırsalında operasyonlar gerçekleştirildiği belirtilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:



"Operasyonlarda toprak altına gizlenmiş vaziyette ve sığınak içerisinde 4 mutfak tüpü, 1 kilogram patlayıcı, 2 cep telefonu, çadır, branda, 20 pil, 10 pil bloku, gaz lambası, 5 kürek, 2 kazma, 3 balyoz, 2 keser, 4 murç, 2 çekiç, 24 izole bant, 400 metre kablo, bin metre ince telefon kablosu, tabanca kılıfı, 3 çift ayakkabı, yağmurluk, çakmak gazı ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirilmiştir."

