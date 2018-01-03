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Tunceli'de terör operasyonu: 3 el yapımı patlayıcı ile yaşam malzemesi ele geçirildi

Kent merkezi ile Ovacık ilçesi kırsalındaki operasyonlarda 3 el yapımı patlayıcı ile yaşam malzemesi ele geçirildi

Tunceli'de terör operasyonu: 3 el yapımı patlayıcı ile yaşam malzemesi ele geçirildi

Tunceli'de terör örgütüne yönelik operasyonlarda, 3 el yapımı patlayıcı ile yaşam malzemesi ele geçirildiği bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı birliklerce Ovacık ilçesi ile kent merkezinin kırsalında terör örgütüne yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda tespit edilen bir sığınakta, toprak altına gizlenen 3 el yapımı patlayıcının yanı sıra 10 küçük tüp ve 120 litre mazotun yanı sıra gece görüş körüğü, naylon, çadır, uyku tulumu, şemsiye, hortum, dağcı ipi, yemek kazanı, panço, elek, battaniye, çay, sıvı yağ gibi çeşitli yaşam malzemesi ile tıbbi malzeme ele geçirildi.

Açıklamada, kentte teröristlerin bulunması ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmaların azim ve kararlılıkla sürdürüldüğü kaydedildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #ovacık #terör operasyonları #tunceli #tunceli valiliği
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