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Tunceli'de terör operasyonu

"3 sığınak içerisinde 9 el yapımı patlayıcı düzeneği, 3 küçük tüp, 2 akü, el yapımı patlayıcı basma düzeneği, boş uçaksavar mühimmatı, 2 ayakkabı, soba, 10 metre branda ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirilmiştir"

Tunceli'de terör operasyonu

Tunceli'nin Hozat ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda, bomba yapımında kullanılan düzenekler ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, kent genelinde teröristlerin bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmaların azim ve kararlılıkla sürdürüldüğü belirtildi.

Hozat 51. Motorlu Piyade Tabur Komutanlığı tarafından ilçe kırsalında operasyon başlatıldığı belirtilen açıklamada, "Operasyon kapsamında bulunan 3 sığınak içerisinde 9 el yapımı patlayıcı düzeneği, 3 küçük tüp, 2 akü, el yapımı patlayıcı basma düzeneği, boş uçaksavar mühimmatı, 2 ayakkabı, soba, 10 metre branda ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirilmiştir." denildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #hozat #terör operasyonu #tunceli #tunceli valiliği
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