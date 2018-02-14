Tunceli merkez kırsalındaki operasyonda tespit edilen 4 sığınakta teröristlere ait çeşitli yaşam malzemesi ele geçirildi.
Valilik'ten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı birlikler tarafından terör örgütlerine yönelik Tunceli merkez kırsalında operasyon başlatıldı.
Operasyonda teröristlere ait 4 sığınakta 60 metre el yapımı patlayıcı kablosu, 150 metre kablo, 6 pil düzeneği, terörist kıyafeti, harita, 100 metre hortum, 20 testere ağzı, 2 testere, 3 mont, 20 metre naylon, küçük tüp, ocak ve çok miktarda yaşam malzemesi bulundu.
Açıklamada, kent genelinde teröristlerin etkisiz hale getirilmesine yönelik operasyon ve çalışmaların azim ve kararlılıkla sürdürüldüğü vurgulandı.
Kent merkezi kırsalındaki operasyonda tespit edilen 4 sığınakta, teröristlere ait çeşitli yaşam malzemesi bulundu
Tunceli merkez kırsalındaki operasyonda tespit edilen 4 sığınakta teröristlere ait çeşitli yaşam malzemesi ele geçirildi.