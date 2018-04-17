Tunceli'nin Nazımiye ve Pülümür ilçesi kırsalındaki operasyonda terör örgütüne ait 3 mağara ile biri 9 odalı 3 sığınak imha edildi.

Tunceli'nin Nazımiye ve Pülümür ilçesi kırsalındaki operasyonda terör örgütüne ait 3 mağara ile biri 9 odalı 3 sığınak imha edildi.



Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Tunceli İl Jandarma Komutanlığı tarafından Nazımiye ve Pülümür ilçesi kırsalında terör örgütüne ait 3 mağara ve biri 9 odalı sığınak belirlendi.



İmha edilen sığınak ve mağaralarda yapılan aramalarda, 3 el yapımı patlayıcı (EYP) düzeneği, el bombası, telsiz, dürbün, terörist kıyafeti, 6 akü, 11 pil bloku, 8 uyku tulumu, el feneri, 15 çift ayakkabı, 10 adet branda, ocak, 10 küçük tüp, çakmak gazı, 30 metre naylon, 20 kilogram amonyum nitrat, 4 büyük tüp, 100 metre elektrik kablosu, tansiyon aleti, masaj aleti, 30 ampul, televizyon, 150 kilogram şeker, 50 kilogram salça, 10 kilogram pirinç, 50 kilogram peynir, 500 metre su hortumu, 40 kilogram motor yağı, 40 testere, 10 kilogram mercimek, 45 kilogram tuz, lehim makinesi, çok miktarda mutfak malzemesi ve yaşam malzemesi ele geçirildi.



Tespit edilen 3 el yapımı patlayıcı düzeneği bomba imha uzman ekipleri tarafından imha edildi.



Açıklamada, kent genelinde teröristlerin bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmalar azim ve kararlılıkla sürdürüldüğü vurgulandı.