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Tunceli merkezli FETÖ/PDY operasyonu: 21 gözaltı

Tunceli merkezli 19 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 21 zanlı gözaltına alındı.

Tunceli merkezli FETÖ/PDY operasyonu: 21 gözaltı

Tunceli merkezli 19 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 21 zanlı gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamada, Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Tunceli merkezli 19 ilde düzenlenen operasyonda 21 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Açıklamada, FETÖ/PDY'ye yönelik çalışmaların azim ve kararlılıkla sürdürüldüğü ifade edildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #fetö #tunceli #gözaltı
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