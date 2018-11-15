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Tunceli Pülümür ve Bayburt'ta eğitime kar tatili

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde, etkisini arttıran kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda eğitime 2 gün ara verildi. Bayburt'ta etkili olan kar yağışı dolayısıyla il genelinde eğitim öğretime yarın ara verilecek. 

Tunceli Pülümür ve Bayburt'ta eğitime kar tatili

Bayburt'ta etkili olan kar yağışı dolayısıyla il genelinde eğitim öğretime yarın ara verilecek. 

Valilikten alınan bilgiye göre, il genelinde bugün öğle saatlerinden itibaren etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle il merkezi ve ilçelerindeki tüm okullarda, 15 Kasım Perşembe günü, eğitime bir gün süreyle ara verilmesi kararlaştırıldı.

Öte yandan kamu kurumlarında çalışan hamileler ve engelliler de aynı gün idari izinli sayılacak. 

Tunceli Pülümür'de 2 gün tatil
Pülümür Kaymakamlığı, sabah saatlerinde başlayıp, etkisini arttırarak devam ettiren kar yağışı nedeniyle ilçedeki ilk ve orta dereceli okulları 2 gün süreyle tatil etme kararı aldı.
İlçedeki ilk ve orta dereceli okullarda bugün ve perşembe günü eğitim ve öğretim yapılmayacağı belirtildi.  

 

Etiketler; #Bayburt
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