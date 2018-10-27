Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde teröristlere yönelik operasyonda olumsuz hava koşullarından etkilenerek şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Asım Türkel, memleketi Mersin'de son yolculuğuna uğurlandı.

Elazığ'daki askeri törenin ardından naaşı merkez Toroslar ilçesi Arpaçsakarlar Mahallesi'ndeki babaevine getirilen 23 yaşındaki Türkel için helallik alındı.



Daha sonra Muğdat Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine, şehidin annesi Sebahat, babası Hasan Türkel ve kardeşleri ile Mersin Valisi Ali İhsan Su, Deniz Kuvvetleri Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Önder Gürbüz, bazı milletvekilleri, siyasi parti temsilcileri, askeri ve mülki erkan ile vatandaşlar katıldı.



İl Müftüsü Şaban Kondi'nin kıldırdığı cenaze namazının ardından Türkel'in Türk bayrağına sarılı tabutu, askerlerin omzunda cenaze aracına taşındı. Bu sırada anne Sebahat Türkel, "Oğlum cennete gidiyor" dedi.

Şehidin cenazesi, Mersin Şehir Mezarlığı'ndaki şehitliğe defnedildi.



Aynı operasyonda şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Ferruh Dikmen'in (26) cenazesinin ise ikindi namazını müteakip Silifke ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.



Nazımiye ilçesi kırsalında teröristlere yönelik operasyonda dün akşam saatlerinde olumsuz hava koşullarından etkilenen birlikler, hava şartlarının kısmen düzelmesi sonrası helikopterle bölgeden tahliye edilmişti. Bu askerlerden hipotermi tanısıyla Tunceli Devlet Hastanesine sevk edilen Türkel ile Jandarma Uzman Çavuş Ferruh Dikmen, şehit olmuştu.