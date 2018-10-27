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Tunceli Valiliği'nden açıklama: 2 askerimiz donarak şehit oldu

Tunceli'den gelen son dakika haberine göre, donma tanısı konulan 2 askerimiz şehit oldu. Tunceli Valiliği, terör unsurlara yapılan operasyonda hipoterami (donma) tanısı konulan 2 askerimizin şehit olduğunu açıkladı. Tunceli Devlet Hastanesi'nde şehit olan 2 askerin Türk bayrağına sarılı cenazeleri helikopterle Elazığ'a taşındı

Tunceli Valiliği'nden açıklama: 2 askerimiz donarak şehit oldu

Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde teröristlere yönelik operasyonda olumsuz hava koşullarından etkilenen 2 askerin şehit olduğu bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Tunceli İl Jandarma Komutanlığınca Nazımiye ilçesi kırsalında terörist unsurlara yönelik gerçekleştirilen operasyonda, olumsuz hava koşullarından etkilenen birliklerin hava şartlarının kısmen düzelmesine müteakip bölgeden helikopterle tahliye edildiği belirtildi.

Bölgede 2 jandarma personelinin hipotermi tanısı ile Tunceli Devlet Hastanesine sevk edildiği aktarılan açıklamada, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen 1 jandarma personelinin şehit olduğu, 1 jandarma personeline ise hastanede müdahale edildiği kaydedildi.

Valilikten yapılan ikinci açıklamada ise şehit olan asker sayısının 2'ye yükseldiği duyurularak, "Hastaneye kaldırılan diğer jandarma personelimize uzun süre müdahaleye devam edilmiş olup maalesef kurtarılamayarak şehit olmuştur." bilgisi paylaşıldı.
Açıklamada, "Şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı dileriz. Milletimizin başı sağ olsun. İlimizde terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmalar azim ve kararlılıkla sürdürülmektedir." ifadelerine yer verildi.

Şehitlerin naaşları Elazığ'a götürüldü
Tunceli Devlet Hastanesi'nde şehit olan 2 askerin Türk bayrağına sarılı cenazeleri helikopterle Elazığ'a taşındı.

Fırat Üniversitesi heliport alanından 112 Acil Servis ekiplerince alınan şehit cenazeleri otopsi işlemi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna götürüldü.

Nazımiye ilçesi kırsalında, bir süre önce teröristlere yönelik başlatılan operasyonda, dün akşam saatlerinde olumsuz hava koşullarından etkilenen birlikler hava şartlarının kısmen düzelmesi sonrası helikopterle bölgeden tahliye edilmişti. Bu askerlerden hipotermi tanısıyla Tunceli Devlet Hastanesine sevk edilen 2 jandarma özel harekat mensubu kurtarılamayarak şehit olmuştu. AA

 

Etiketler; #tunceli valiliği #şehit #tunceli #nazımiye
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Mehmet AYDIN - 5 saat önce
....o bölgede askerlik yaptım zorlu doğa şartları mevcut ancak meteorolojik verilere göre teçhizat kullanılmalı idi Allah rahmet eylesin ancak komuta ve sevk / idarede hata var 2 metre karın içersinde kaldığımızı hatırlarım giysilerimiz ona göre idi sorun yaşamadık soruşturma açılmalı komuta hatası var gereği yapılmalı
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Mert kara - 5 saat önce
Kaçıncı yüzyılda yaşıyoruz, askerlerimize sarıkamışı yaşatanlara yazıklar olsun ,ihmali ve sorumlusu olanlar cezalandırılmalı
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Onur - 5 saat önce
Allah yardımcınız olsun sizin hakkınız nasıl odenir
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Elif - 4 saat önce
Biz sıcak yatağımızda rahat uyuyalm diye onlar donarak ölüyor sonra bazı hatsizler kalkıp diyor ki askerler oturdukları yerden para kazanıyor diyorlar alın size utanın be evet doğru oturdukları yerden biz rahat edelim diye donarak vefat ediyorlar bu mu para kazanmak Allah bu ülkede vatan hainine destek verenlerin kökünü kurutsun hepsi perişan olsun gebersininler o hain soysuzlar. Rabbim şehitlerimizn ailelerine sabır versin Mekanları cennet olsun Şehitler ölmez vatan bölünmez
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Emirhan - 7 saat önce
Allahım ; Bizim , vatanımızı , hürriyetimizi ve her türlü huzurumuz için kendi canını hiç sayan KAHRAMAN ŞEHİTLERE Allahtan Rahmet diliyor ve Ailesine sabır diliyorum... Üzülmeyin -ŞEHİTLER ÖLMEZ ŞEKİL DEĞİŞTİRİR... Çok mutluyum ALLAH ONLARA ŞEHİT ÜNVANI VERMİŞ.
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Şentürk serkan - 5 saat önce
Bazıları sıcacık yerinde oturup ülke polemiğine kapılırken. Vatan için bayrak için can verenimiz var. Allah razı olsun sizin gibi insanlar oldukça bu ülke hiç bir zaman düşmana aman vermeyecek. Milletce Başımız sağ olsun
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Izzey - 5 saat önce
Dunyanin en donanimli ordusuyuz yaa askerimiz donarak sehit oluyoo
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Emine - 4 saat önce
Kaçıncı yüzyılda yaşıyoruz donmak nedir hic mi metorolojiden haberdar değilsiniz, o kar bastırmadan o helikopter kalkamıyor mu? O evlatlar o soğuk hava şartlarından daha zor şartlarında yetiştiriyor anne, baba. Sızlerde böyle sahip mi çıkıyor sunuz o emanetlere. Ölüm var hesap günü var sizlerede.
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