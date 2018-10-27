Tunceli'den gelen son dakika haberine göre, donma tanısı konulan 2 askerimiz şehit oldu. Tunceli Valiliği, terör unsurlara yapılan operasyonda hipoterami (donma) tanısı konulan 2 askerimizin şehit olduğunu açıkladı. Tunceli Devlet Hastanesi'nde şehit olan 2 askerin Türk bayrağına sarılı cenazeleri helikopterle Elazığ'a taşındı

Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde teröristlere yönelik operasyonda olumsuz hava koşullarından etkilenen 2 askerin şehit olduğu bildirildi.



Valilikten yapılan açıklamada, Tunceli İl Jandarma Komutanlığınca Nazımiye ilçesi kırsalında terörist unsurlara yönelik gerçekleştirilen operasyonda, olumsuz hava koşullarından etkilenen birliklerin hava şartlarının kısmen düzelmesine müteakip bölgeden helikopterle tahliye edildiği belirtildi.



Bölgede 2 jandarma personelinin hipotermi tanısı ile Tunceli Devlet Hastanesine sevk edildiği aktarılan açıklamada, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen 1 jandarma personelinin şehit olduğu, 1 jandarma personeline ise hastanede müdahale edildiği kaydedildi.



Valilikten yapılan ikinci açıklamada ise şehit olan asker sayısının 2'ye yükseldiği duyurularak, "Hastaneye kaldırılan diğer jandarma personelimize uzun süre müdahaleye devam edilmiş olup maalesef kurtarılamayarak şehit olmuştur." bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, "Şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı dileriz. Milletimizin başı sağ olsun. İlimizde terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmalar azim ve kararlılıkla sürdürülmektedir." ifadelerine yer verildi.



Şehitlerin naaşları Elazığ'a götürüldü

Tunceli Devlet Hastanesi'nde şehit olan 2 askerin Türk bayrağına sarılı cenazeleri helikopterle Elazığ'a taşındı.



Fırat Üniversitesi heliport alanından 112 Acil Servis ekiplerince alınan şehit cenazeleri otopsi işlemi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna götürüldü.



Nazımiye ilçesi kırsalında, bir süre önce teröristlere yönelik başlatılan operasyonda, dün akşam saatlerinde olumsuz hava koşullarından etkilenen birlikler hava şartlarının kısmen düzelmesi sonrası helikopterle bölgeden tahliye edilmişti. Bu askerlerden hipotermi tanısıyla Tunceli Devlet Hastanesine sevk edilen 2 jandarma özel harekat mensubu kurtarılamayarak şehit olmuştu. AA



