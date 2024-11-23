Tunceli ve Ovacık’ta kayyımlar göreve başladı

İçişleri Bakanlığı tarafından, Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak ve Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül’ün, “PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan ceza alarak görevden uzaklaştırılmasının ardından görevlendirilen kayyumlar görevlerine başladı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Tunceli ve Ovacık’ta kayyımlar göreve başladı
Yayınlanma:

Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, "Belediye Başkan Vekili" olarak gece saatlerinde makam aracıyla belediye binasına gitti. Belediye çalışanları tarafından karşılanan Vali Tekbıyıkoğlu, kısa bir sohbetin ardından makam odasına geçti. Makam odasına, Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın fotoğrafları asıldı.

Ovacık’ta da görev değişimi yaşandı. “PKK/KCK üyesi olmak” suçundan hapis cezası alarak görevden uzaklaştırılan Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül’ün yerine, "Belediye Başkan Vekili" olarak Ovacık Kaymakamı Hüseyin Şamil Sözen atandı. Sözen, göreve başlamak üzere belediye binasına gitti ve çalışmalarına başladı.

Her iki belediyede de yeni yönetimin göreve başlamasıyla yerel yönetimlerde yeni bir döneme girildi.

Keçiören’de heyelan tehlikesi: Önlem eksikliği can aldıKeçiören’de heyelan tehlikesi: Önlem eksikliği can aldıYurt

Kaynak: Anadolu Ajansı

tunceli ovacık kayyım
Günün Manşetleri
Kargodan gelen mesajlara dikkat!
"3. Dünya Savaşı şimdiden başladı"
Tunceli ve Ovacık belediyelerine kayyım atandı
NATO Genel Sekreteri Rutte, Türkiye'yi ziyaret edecek
Polis ekibine silahlı saldırıda yeni gelişme
Gri kategoride aranırken yakalanan terörist tutuklandı
Irak'ın Kuzeyinde 4 terörist etkisiz hale getirildi
Peskov açıkladı
A Milli Takım'ın play-off turundaki rakibi belli oldu
Kadına yönelik şiddet ve medya
Çok Okunanlar
A Milli Takım'ın play-off turundaki rakibi belli oldu A Milli Takım'ın play-off turundaki rakibi belli oldu
O isimlere boks dünyasından men O isimlere boks dünyasından men
Bursa'da 18 yaşındaki torun dehşet saçtı Bursa'da 18 yaşındaki torun dehşet saçtı
Park halindeki araca silahlı saldırı Park halindeki araca silahlı saldırı
Kargodan gelen mesajlara dikkat! Kargodan gelen mesajlara dikkat!