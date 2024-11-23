Tunceli ve Ovacık’ta kayyımlar göreve başladı

Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, "Belediye Başkan Vekili" olarak gece saatlerinde makam aracıyla belediye binasına gitti. Belediye çalışanları tarafından karşılanan Vali Tekbıyıkoğlu, kısa bir sohbetin ardından makam odasına geçti. Makam odasına, Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın fotoğrafları asıldı.

Ovacık’ta da görev değişimi yaşandı. “PKK/KCK üyesi olmak” suçundan hapis cezası alarak görevden uzaklaştırılan Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül’ün yerine, "Belediye Başkan Vekili" olarak Ovacık Kaymakamı Hüseyin Şamil Sözen atandı. Sözen, göreve başlamak üzere belediye binasına gitti ve çalışmalarına başladı.

Her iki belediyede de yeni yönetimin göreve başlamasıyla yerel yönetimlerde yeni bir döneme girildi.