İçişleri Bakanlığınca, Tunceli’deki operasyonlarda 10 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Tunceli'de yürütülen operasyonlarda 10 terörist etkisiz hale getirildi.



İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, iç güvenlik operasyonları çerçevesinde Tunceli’de 10 teröristin etkisiz hale getirildiği kaydedildi.



İki askeri şehit eden terörist öldürüldü

Şırnak'ın Akçay bölgesinde operasyon birliklerine el yapımı patlayıcı saldırısı düzenleyerek iki askerin şehitolmasına yol açan teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Edinilen bilgiye göre, Şırnak'ın Küpeli Dağı bölgesinde 7 Ağustos 2018'de düzenlenen hava harekatı ile etkisiz hale getirilen 5 teröristten birinin Redur Koçer kod adlı Halit Ericek isimli terörist olduğu tespit edildi.

Söz konusu teröristin, 19 Haziran 2018'de Şırnak/Akçay bölgesindeki operasyon birliklerine el yapımı patlayıcı saldırısı düzenleyerek iki askerin şehit olmasına yol açan terörist olduğu belirlendi.





