Tunceli'de polis memuru Yiğit Can Yiğit şehit oldu! Emniyet Genel Müdürlüğü acı haberi duyurdu

Tunceli'den acı bir haber geldi. Gelişmeyi Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) duyurdu.

Tunceli Özel Harekat Şube Müdürlüğü kadrosuna kayıtlı polis memuru Yiğit Can Yiğit'in, atış eğitim alanında gerçekleşen kazada yaralanarak hastaneye kaldırıldığı ve buradaki tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak şehit olduğu belirtildi.

Şehit polis memuru Yiğit'in, Adana'nın Ceyhan ilçesi Isırganlı Mahallesi'ndeki baba evine giden Kaymakam Ramazan Kurtyemez ve diğer ilgililer, anne Meryem ve baba Mehmet Yiğit'e evlatlarının şehadet haberini verdi.

Ailenin evine ve mahallenin girişine Türk bayrakları asıldı.

Üç çocuklu ailenin iki erkek evladından Yiğit'in evli olduğu öğrenildi.

Şehidin cenazesinin bugün Isırganlı Mahalle Mezarlığı'nda defnedileceği belirtildi.

Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş da yayımladığı taziye mesajında Yiğit'e Allah'tan rahmet, ailesine ve millete başsağlığı diledi.

YİĞİT İÇİN TÖREN DÜZENLENDİ

Tunceli'de atış eğitimi alanında meydana gelen kazada şehit olan polis memuru Yiğit Can Yiğit için tören düzenlendi.

Şehit polisin Türk bayrağına sarılı naaşı, Tunceli Devlet Hastanesi'nden alındıktan sonra Polis Özel Hareket Şube Müdürlüğü bahçesine getirilerek katafalka konuldu. Saygı duruşunda bulunulmasının ardından şehidin öz geçmişi okundu.

İl Müftü Vekili Abdüsselam Soylu’nun okuduğu dua sonrası şehidin naaşı, silah arkadaşlarınca cenaze aracına konularak memleketi Adana'ya gönderildi.

Törene, şehidin ailesinin yanı sıra Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bülent Baykal, Munzur Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kenan Peker, İl Emniyet Müdürü Hakan Duman, vali yardımcıları, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, polisler ve askerler katıldı.