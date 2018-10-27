Tunceli'de 2 asker, operasyon sırasında olumsuz hava koşullarından etkilenerek hastaneye kaldırıldı. Hipotermi tanısı konulan 2 asker yapılan müdahaleye rağmen şehit oldu. Mehmetçikler, memleketlerinde ebediyete uğurlandı.

Tunceli'de şehit olan 2 asker memleketlerinde ebediyete uğurlandı.



Jandarma Uzman Çavuşlar Ferruh Dikmen ve Asım Türkel terör operasyonunda olumsuz hava koşullarından etkilenerek şehit olmuştu. Olayın ayrıntılarını Tunceli Valiliği açıkladı.



Nazımiye kırsalında 2 bin 300 rakımlı bölgede teröristlere yönelik operasyon yapıldı. 12 kişiden oluşan tim 22 Ekim'de bölgeye helikopterle indirildi.



Olumsuz hava koşullarından dolayı tim, 26 Ekim'de geri çekilmek istendi. Ancak, helikopter, görüş mesafesinin kısıtlı olması ve sarp arazi yapısı nedeniyle, bölgeye gidemedi. Karadan gönderilen takviye birlikler, time ulaştı. 2 askere hipotermi tanısı ile ilk müdahele yapıldı. Hava koşullarının kısmen düzelmesi ile güvenlik güçlerinin tamamı bölgeden alındı.



Tunceli Devlet Hastanesine sevk edilen 2 asker şehit oldu, 10 asker de taburcu edildi.



Olayla ilgili olarak adli ve idari soruşturma başlattı. Ayrıca Valilik, bazı basın yayın ve sosyal medyada dolaşan fotoğraf ve videoların şehitlere ait olmadığını belirtti.



O şehitlerden Uzman Çavuş Asım Türkel, memleketi Mersin'de son yolculuğuna uğurlandı.



Muğdat Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Daha sonra Türkel'in Türk bayrağına sarılı tabutu, askerlerin omzunda cenaze aracına taşındı.



Aynı operasyonda şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Ferruh Dikmen de Mersin'in Silifke ilçesinde defnedildi.



Törene binlerce vatandaş katıldı. Aileler törende metanetini korudu.



ulusal.com.tr