Tüpraş İzmit Rafinerisinde patlama oldu!

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde bulunan TÜPRAŞ İzmit Rafinerisi’nde akşam saatlerinde benzin tankında patlama meydana geldi. Patlamanın ardından yangın çıktı.

Olayın ardından rafineride çalışanlar tedbir amaçlı tahliye edildi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangına müdahale sürerken, rafineri çevresinde güvenlik önlemleri artırıldı.

Tüpraş tarafından yapılan açıklamada, İzmit rafinerisinde tank sahasında meydana gelen alevlenmenin ekipler tarafından kısa sürede kontrol altına alındığını, olaydan etkilenen bulunmadığını açıklandı.

"İzmit rafinerimizde bu akşam saat 21.30 civarında tank sahasında bir alevlenme meydana gelmiş olup, teknik emniyet ekiplerimiz tarafından hızlıca kontrol altına alınmıştır. Etkilenen hiçbir çalışma arkadaşımız bulunmamaktadır. Operasyonlarımız normal olarak devam etmektedir" denildi.