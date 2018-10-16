Arda Turan’ın, kendisini 'taciz'le suçlayan Berkay-Özlem Şahin çiftine çok ciddi bir tazminat davası açmaya hazırlandığı iddia edildi.

Arda'dan karşı hamle







Bu davadan asla vazgeçmem



“2. Sayfa” programının haberine göre Arda Turan, yakınlarına konuyla ilgili şunları söyledi: “Bana attıkları taciz iftirası nedeniyle Berkay ve eşine Türkiye Cumhuriyeti hukuk tarihinde görülmemiş büyüklükte bir tazminat davası açacağım. Hiçbir masraftan kaçınmayacağım. Gerçekler ortaya çıkacak. Bu davadan asla vazgeçmem.”



"Taciz olsa ben kesinlikle görürdüm"



Olay gecesi Arda Turan’ın yanında olan Trabzonsporlu Burak Yılmaz’ın ifadesi de ortaya çıktı. Yılmaz, Berkay’ın korumalarına “Silahımı getirin” talimatı verdiğini iddia etti ve ekledi: “Arda o gece sürekli yanımdaydı. Taciz olsa ben kesinlikle görürdüm.”

Arda Turan ile 9 Ekim gecesi Emirgan ’daki "Gizli Kalsın" adlı kulüpte kavgaya karıştığı ve kafa darbesiyle burnunu kırdığı Berkay arasında sular durulmuyor. Ünlü futbolcu, kendisini tacizle suçlayan Berkay ile eşi Özlem Şahin’e tazminat davası açmaya hazırlanıyor.“2. Sayfa” programının haberine göre Arda Turan, yakınlarına konuyla ilgili şunları söyledi: “Bana attıkları taciz iftirası nedeniyle Berkay ve eşine Türkiye Cumhuriyeti hukuk tarihinde görülmemiş büyüklükte bir tazminat davası açacağım. Hiçbir masraftan kaçınmayacağım. Gerçekler ortaya çıkacak. Bu davadan asla vazgeçmem.”Olay gecesi Arda Turan’ın yanında olan Trabzonsporlu Burak Yılmaz’ın ifadesi de ortaya çıktı. Yılmaz, Berkay’ın korumalarına “Silahımı getirin” talimatı verdiğini iddia etti ve ekledi: “Arda o gece sürekli yanımdaydı. Taciz olsa ben kesinlikle görürdüm.”