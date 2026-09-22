Turgutlu'daki lise saldırısında yeni gelişme! Saldırganın ve yaralıların kimlikleri açıklandı!

Okul giriş saatinde gerçekleşen silahlı saldırıda, aralarında öğrencilerin de bulunduğu 2'si ağır 11 kişi yaralandı. Olayın ardından yaya olarak kaçan 15 yaşındaki saldırgan H.O. güvenlik güçlerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alınırken, olayda kullanılan silahın temininde rolü olduğu belirlenen aile bireyleri de soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

SİLAHLI SALDIRININ AYRINTILARI VE VALİLİK AÇIKLAMASI

Albayrak Mahallesi'nde yer alan lisenin yakınlarında meydana gelen olayla ilgili resmi makamlar peş peşe bilgilendirmelerde bulundu:

Olayın Gelişimi: 22 Eylül 2026 sabahı okul çevresinde gerçekleşen olayda, şüpheli H.O. tarafından rastgele ateş açılması sonucu çok sayıda öğrenci yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

Manisa Valiliği Açıklaması: İlk belirlemelere göre olaydan etkilenen yaralıların en yakın hastanelere sevk edildiği, saldırıyı gerçekleştiren şüphelinin suç aletiyle birlikte yakalandığı ve adli soruşturmanın başlatıldığı duyuruldu.

Veliler Arbedesi: Olayın duyulmasıyla birlikte endişeyle okula akın eden veliler ile okul çevresinde güvenlik önlemi alan güvenlik güçleri arasında kısa süreli arbede yaşandı; bölgedeki güvenlik çemberi artırıldı.

BAKAN GÜRLEK: "SALDIRGANIN AİLESİ DE GÖZALTINDA"

Adalet Bakanı Akın Gürlek, saldırıda 2'si ağır olmak üzere toplam 11 kişinin yaralandığını açıkladı. Gürlek, suça sürüklenen 15 yaşındaki saldırgan H.O. ile birlikte anne, baba ve silahın temininde sorumluluğu belirlenen dedenin de gözaltına alındığını bildirdi.

Yaralanan öğrencilerin kimlikleri ve kaldırıldıkları hastaneler şu şekilde açıklandı:

Hayati Tehlikesi Bulunanlar: Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen I.O. (16) ve Turgutlu Devlet Hastanesi'nde tedavisi süren B.S. (16).

Diğer Yaralılar: Turgutlu Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan K.F.Y., H.E.B., K.B., A.G., B.T., M.K. ile

Özel Ege Umut Hastanesi'nde tedavi edilen N.M. ve R.D.

DEVLETİN TÜM BİRİMLERİ TEYAKKUZDA: BAKANLAR BÖLGEYE GİDİYOR

Olayın ardından devletin zirvesinden ve ilgili bakanlıklardan hızlı hamleler geldi:

Kabine Üyeleri Harekete Geçti: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin olay yerini incelemek üzere bölgeye doğru hareket ettiğini açıkladı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ise 11 yaralının tedavisinin yakından takip edildiğini bildirdi.

Milli Eğitim Bakanlığı Müfettişleri: MEB, Manisa il müfettişlerinin yanı sıra olay yerinde inceleme yapmak üzere 3 Bakanlık müfettişinin görevlendirildiğini duyurdu. Okulda eğitime 1 gün süreyle ara verilirken, psikososyal destek ekipleri öğrenci ve veliler için sahada çalışmaya başladı.

RTÜK'ten Yayın Uyarısı: Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), yayıncı kuruluşların toplumsal huzuru ve çocukların ruh sağlığını gözeterek travmatik ve teyit edilmemiş görüntülerden kaçınması gerektiği yönünde resmi uyarı yayımladı.