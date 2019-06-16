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Turhan, Küçük Çamlıca TV-Radyo Kulesi inşaatını inceledi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Küçük Çamlıca TV-Radyo Kulesi inşaatını inceledi. Yüzde 85'i tamamlana kulede yıl sonunda test çalışmalarının başlaması hedefleniyor.

Turhan, Küçük Çamlıca TV-Radyo Kulesi inşaatını inceledi

2016 yılı sonunda yapımına başlanan Küçük Çamlıca TV-Radyo Kulesi'nde inşaat sürüyor. 

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, inşaat çalışmalarını denetledi. 

Tamamlandığında 365 metreye ulaşacak kule Eyfel Kulesi’nden daha yüksek olacak. 

İstanbul’un en önemli simgelerinden biri olması hedeflenen Küçükçamlıca TV-Radyo Kulesi’nin, 148’inci ve 153’üncü metrelerinde seyir terasları, 153’üncü ve 175’inci metrelerinde ise restoranlar hizmet verecek.

Kule, İstanbul'un yeni turistik merkezlerinden biri haline de gelecek.

Küçük Çamlıca TV-Radyo Kulesi’nde hedef yıl sonunda test çalışmalarının başlaması. 


ulusal.com.tr

Etiketler; #tv
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