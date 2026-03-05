Turistik Doğu Ekspresi sezonu tamamladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, dünyanın en güzel demiryolu rotaları arasında yer alan Ankara – Kars arasında işletilen Turistik Doğu Ekspresi’nin 2025- 2026 kış sezonunda 10 bin 166 yolcuya hizmet vererek sezonu tamamladığını açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TCDD Taşımacılık AŞ tarafından işletilen Turistik Doğu Ekspresi’nin sezonunun son seferini Kars- Ankara yönünde 3 Mart 2026 tarihinde tamamladığını bildirdi. Bakan Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"BUGÜNE KADAR TOPLAM 91 BİNİ AŞKIN SEYAHATSEVER, FOTOĞRAF TUTKUNU, TURİSTİK DOĞU EKSPRESİ İLE UNUTULMAZ BİR DENEYİM YAŞADI."

“2019 yılından beri her yaştan, her coğrafyadan insanı Anadolu’nun eşsiz doğası, kültürüyle buluşturan Turistik Doğu Ekspresi, her yıl olduğu gibi bu yıl da büyük bir ilgiyle karşılandı. Sadece yerli turistlerin değil, yabancı turistlerin de ilgi odağı olan ekspres, ülkemizin zenginliklerinin demiryolları ile dünyaya tanıtmanın en etkili araçlarından biri haline geldi. Bugüne kadar toplam 91 bini aşkın seyahatsever, fotoğraf tutkunu, Turistik Doğu Ekspresi ile unutulmaz bir deneyim yaşadı.”

10 BİN 166 YOLCUYA HİZMET VERİLDİ

Bakan Uraloğlu, Turistik Doğu Ekspresi’nin Ankara-Kars ve Kars-Ankara yönlerinde toplam 60 sefer gerçekleştirdiği bilgisini vererek, “ 2025-2026 kış sezonu seferlerine 22 Aralık’ta başlayan Turistik Doğu Ekspresi, Ankara-Kars yönünde 30, Kars-Ankara yönünde 30 olmak üzere 60 sefer gerçekleştirdi. Turistik trenimiz, 8 yataklı vagon ve bir yemek vagonuyla 10 bin 166 yolcumuza hizmet verdi. Ekspres, Ankara-Kars yönünde Erzincan'da 2 saat 30 dakika, Erzurum'da 4 saat; Kars-Ankara yönünde de İliç'te 3 saat, Divriği'de 2 saat 30 dakika ve Sivas'ta 3 saatlik turizm amaçlı duruşlar gerçekleştirildi. Bu molalarda, yolculara güzergâh üzerindeki şehirlerin doğal, tarihi ve kültürel mirası tanıtıldı,” dedi.

SEZONDA 126 ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ MİSAFİR EDİLDİ

Uraloğlu, ayrıca Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından üniversitelerde düzenlenen U-FEST kapsamında çekilişe katılan 126 öğrencinin Turistik Doğu Ekspresi’nde misafir edildiğini kaydetti.

Gençlerin Anadolu’nun kültürel ve doğal mirasının yanı sıra demiryollarını keşfetme fırsatını bulduğuna dikkati çeken Uraloğlu, “ UFEST Ulaştırma Gençlik Festivalleri kapsamında kura ile belirlenen üniversite öğrencilerimiz, “UFEST Gençliği ile Turistik Doğu’da Buluşuyoruz” temasıyla yapılan çalıştaylarda demiryolu sektörünü de yakından tanıma fırsatı buldu. Hem keyifli hem de öğretici bir programla öğrencilerimizin yolculuk deneyimini zenginleştirdik. Yolculuk süresince gençlerin tren içi hizmetler, gar ve istasyon duruşlarına ilişkin gözlemleri ve önerilerini de dikkate aldık, onların geri bildirimleri bizim için çok önemli. Demiryollarının geleceğini inşa ederken gençlerimizin vizyonuna ihtiyacımız var,” şeklinde konuştu.