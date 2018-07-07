Turizm son dört yılın rekorunu kırıyor. Otellerin doluluk oranları yüz güldürüyor. Bu hareketlilikten sahiller de payını aldı. Dünyanın en uzun kent sahillerinden biri olan Konyaaltı'nı yerli ve yabancı misafirler doldurdu . İşte kameralarımıza plajlardan yansıyan renkli ve neşeli görüntüler.

Turizm sezonunda sektörün yüzü gülüyor. Tesislerde ki doluluk, son dört yılın en yüksek oranlarına ulaştı. Bu durum sahillere de yansıdı.



Kentten başlayıp Beydağları eteklerine uzanan dünyaca ünlü Konyaaltı Plajı her gün on binleri ağırlıyor. Temmuz sıcağı kendini hissettirdikçe Akdeniz sahiller de dolup taşıyor.



İngiltere'den Rusya'ya, Uzakdoğu'dan Orta Avrupa'ya, bir de yurdun dört bir yanından gelen misafirler Akdeniz'in berrak sularını kucaklıyor.



Aralarında, yalnız misafirler değil Türkiye'yi artık Vatan bilenler de vardı.



Antalya tarihi, doğası, kültürü ve sıcak kanlı insanları ile, misafirlerini bekliyor.



HABER: DEVRİM AŞKIN KARASOY

KAMERA: DEVRİM DÖNMEZ

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