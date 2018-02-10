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Turizm alanı çöp olmasın

Trabzon'da turizm alınana yapılmak istenen çöp arıtma tesisi tepkilere neden oldu. "Temiz çevre istiyoruz" diyen yöre halkı, "vadilerimiz çöp olmasın" pankartı taşıdı

Turizme açılması bekleniyordu, çöp tesisi gündeme geldi. Doğal mağaraların, su kaynaklarının olduğu bölgeye kazma vurulmak isteniyor. 

Trabzon'un Araklı ve Arsin ilçeleri arasındaki vadiye yapılmak istenen tesis tepkileri de beraberinde getirdi.

Vatandaş  arazilerin çöp tesisi yapılmasını istemiyor.

Bölge önemli bir turizm alanı. Hazırlanan ÇED raporunda yer altı sularının varlığından bahsediliyor. 

Araklı-Arsin Platformu adına Oktay Acar açıklama yaptı.

Eyleme parti başkanları da destek verdi.

HABER-KAMERA: İLYAS GÜMRÜKÇÜ
ulusal.com.tr

Etiketler; #trabzon
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