Bayram ile yaz tatili birleşince Türkiye'nin gözde mekânları doldu taştı. Antalya, Muğla ve Şanlıurfa o noktalardan bazılarıydı...

"Turizmin başkenti" olarak nitelendirilen Antalya'da yoğunluk bayram dolayısıyla daha da arttı.Yerli ve yabancı turistler, Konyaaltı ile Lara plajlarına akın etti.Kentte hava sıcaklığı 37, deniz suyu sıcaklığı 31 derece olunca sahiller doldu taştı.Kurban Bayramı tatilinde Muğla da yoğunluğu hissden illerden biri oldu.Tatil için Bodrum'u tercih edenler Gümbet, Bitez, Kumbahçe ve Paşatarlası plajlarında deniz, kum ve güneşin tadını çıkardı.Ula Belediye Başkanı İsmail Akkaya, ilçe nüfusunun 4 bin olduğunu belirterek, bayramda ziyaretçi sayısının 100 bine dayandığı açıkladı.Bu görüntüler de tarihiyle önce çıkan Şanlıurfa'dan.Kent bayramda hareketli günler geçiriyor.Hazreti İbrahim'in doğduğu ve ateşe atıldığı yer olarak rivayet edilen Balıklıgöl, "tarihin sıfır noktası" Göbeklitepe ve konik kubbeli evler turistler tarafından büyük ilgi görüyor.Otellerde doluluk oranı yüzde 70'lere dayanıyor.