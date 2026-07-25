Turizm sektöründe istihdama 6 milyar liralık destek

Kültür ve Turizm Bakanlığının girişimleriyle konaklama tesislerindeki istihdamı korumak amacıyla hazırlanan 6 milyar liralık SGK prim desteği düzenlemesi TBMM’de kabul edilerek yürürlüğe girdi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Turizm sektöründe istihdama 6 milyar liralık destek
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Kültür ve Turizm Bakanlığından turizm işletmesi belgesi almış konaklama tesislerinde görev yapan sigortalı çalışanları kapsayan yeni yasal düzenleme, Meclis Genel Kurulundan geçerek yasalaştı.

Belirlenen destek formülüne göre işletmelere, iş yerinden bildirilen sigortalı personelin prim gün sayısının 116,67 TL ile çarpılması sonucu elde edilecek tutar kadar ödeme yapılacak. Bu formül üzerinden hayata geçirilen uygulama ile turizm sektörüne ayrılan toplam kaynak miktarı 6 milyar liraya ulaştı.

Turizm sektöründe istihdama 6 milyar liralık destek - Resim : 1

Kanunun gerekçesinde turizm sektörünün emek yoğun yapısı ile mevsimsel dalgalanmalara açık olması ön plana çıkıyor. Son dönemde yaşanan bölgesel gelişmelerin rezervasyonları ve istihdamı etkilemesi, buna bağlı olarak da işletmelerin personel maliyetlerinde yaşanan artışlar kararın alınmasında temel etken oldu. Meclisten geçen düzenlemeyle birlikte nitelikli iş gücünün sektörde tutulması, mevcut istihdamın korunması ve artan maliyetler karşısında konaklama işletmelerinin mali yükünün hafifletilmesi hedefleniyor.

Turizm sektöründe istihdama 6 milyar liralık destek - Resim : 2

SADECE AÇIK OLAN TESİSLER YARARLANABİLECEK

Sağlanan SGK prim desteğinin kullanım şartları, tesislerin yalnızca faaliyette bulunduğu dönemlerle sınırlandırıldı. Sezon dışında kapalı konumda olan işletmeler bu uygulamanın kapsamı dışında bırakılıyor. Düzenlemedeki bu detay sayesinde devlet desteğinin doğrudan aktif olarak hizmet vermeye devam eden konaklama tesislerine yönlendirilmesi sağlanıyor.

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