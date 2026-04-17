Turizmin kalbi başkentte attı! Bakan Ersoy: "Türk dünyası ile iş birliği stratejik önem taşıyor"

Kültür ve Turizm Bakanlığının destekleri ve Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesinin ev sahipliğinde başkentte 7. Uluslararası Seyahat ve Turizm Dinamikleri Kongresi gerçekleştirildi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un da katıldığı kongre kapsamında düzenlenen özel oturumda, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) üyesi ülkelerin turizm bakanları bir araya geldi.

Uluslararası buluşmanın bu yılki ana teması "Türk Devletlerinde Turizmin Geleceğini Yeniden Tasarlamak: Yerelden Evrensele Dirençlilik, İyilik Hali ve Akıllı Dönüşüm" olarak belirlendi. Kongrenin açılış programında Bakan Ersoy'un yanı sıra Ankara Valisi Vasip Şahin, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleriyle İlişkiler Başkanı Kürşat Zorlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörü Mehmet Naci Bostancı ve Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreteri Kubanychbek Omuraliyev yer aldı.

TÜRK DÜNYASIYLA ORTAK HAREKET KARARLILIĞI

Kongrede katılımcılara hitap eden Bakan Ersoy, küresel ölçekte yaşanan gelişmelerin bölgesel dayanışma ve ortak hareket etme kabiliyetini hayati hale getirdiğini belirtti. Türk dünyasının sahip olduğu ortak tarih, kültür ve değerler etrafında şekillenen iş birliğinin stratejik önemini vurgulayan Ersoy, bu ülkelerle kurulan güçlü bağların Türkiye için öncelikli olduğunu anlattı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin ikili ve bölgesel iş birliklerine büyük önem verdiğini söyleyen Ersoy, turizm, kültür, ekonomi ve dijital dönüşüm gibi tüm alanlarda Türk dünyası ülkeleriyle ortak bir geleceğin inşa edildiğini aktardı. İkili ilişkileri daha ileriye taşıyacaklarının altını çizen Ersoy, “Bizler bu iş birliğini daha ileriye taşımakta, ortak projelerle derinleştirmekte ve yeni alanlarla zenginleştirmekte kararlıyız.” dedi.

2025 YILINDA 65,2 MİLYAR DOLARLIK TURİZM GELİRİ

Türkiye'nin turizm alanında ulaştığı güncel verileri katılımcılarla paylaşan Ersoy, 2025 yılında toplam 64 milyon ziyaretçinin ağırlandığını ve 65,2 milyar dolar turizm geliri elde edildiğini bildirdi. Bakan Ersoy, kaydedilen büyümeye ilişkin verileri şu sözlerle değerlendirdi:“Bu rakamlar, kısa zamanda katedilen muazzam mesafeyi göstermesi açısından önemlidir. Göreve gelişimizin ardından Sayın Cumhurbaşkanımızın ekonomide stratejik sektör ilan ettiği turizm sahasında gelirlerimizi 2017 yılına kıyasla yüzde 109 artırdık. Bizler için bu başarı bir varış noktası değil yeni hedeflerin başlangıcıdır."

Türkiye'nin sadece çok ziyaretçi çeken değil, aynı zamanda yüksek katma değer üreten bir turizm ülkesi olma hedefiyle ilerlediğini kaydeden Ersoy; turizmi yılın tamamına yaymayı, ziyaretçileri 81 ilin tamamında ağırlamayı ve sürdürülebilir turizm uygulamalarını güçlendirmeyi amaçladıklarını belirtti.

Ersoy, Türkiye'nin deniz-kum-güneş modelinin ötesine geçerek kültür, gastronomi, sağlık, kongre ve spor turizmi gibi alanlarda güçlü bir destinasyon haline geldiğini vurguladı. Bu strateji doğrultusunda hayata geçirilen Geleceğe Miras projeleri, Gece Müzeciliği uygulaması ve Türkiye Kültür Yolu Festivalleri ile turizm pazarında rakiplerden farklılaşmanın sağlandığı ifade edildi.

TURİZM SADECE EKONOMİ DEĞİL, GÜÇLÜ BİR DİPLOMASİ ARACI

Turizmin salt ekonomik bir faaliyet alanı olmadığının altını çizen Bakan Ersoy, sektörün Türk kültürünü, tarihini ve misafirperverliğini dünyaya anlatan güçlü bir diplomasi aracı olduğunu kaydetti. Ersoy, konuya ilişkin değerlendirmesinde, “Bizler için turizm sektörü sadece ekonomik bir faaliyet değildir. Aynı zamanda Türk kültürünün, tarihinin ve misafirperverliğinin dünyaya anlatıldığı güçlü bir diplomasi aracıdır.” ifadelerini kullandı.

TÜRK DİZİLERİ DÜNYAYA KÜLTÜREL KÖPRÜ KURUYOR

Günümüzde ziyaretçilerin yalnızca bir destinasyonu görmekle yetinmediğini, gittikleri yerin kültürünü hissetmeyi ve anlamlı bir hikâyenin parçası olmayı arzuladıklarını belirten Ersoy, bu süreçte Türk dizilerinin üstlendiği role değindi. Bakan Ersoy, dizi sektörünün dil ve kültür aktarımındaki etkisini şu sözlerle aktardı:“Dünya genelinde geniş kitlelere ulaşan ve büyük bir ilgiyle takip edilen Türk dizileri, Türkçeye olan ilgiyi her geçen gün daha da artırmaktadır. Bizler de Türk dizi sektörüne verdiğimiz güçlü destekle yalnızca bir içerik üretimini değil; aynı zamanda dilimizi, kültürümüzü ve hikâyelerimizi dünyanın dört bir yanına taşıyan etkili bir kültürel köprü inşa ediyoruz.”

2026'DA TURİZMİN KALBİ ANKARA'DA ATIYOR

Ankara'nın 2026 yılı Türk Dünyası Turizm Başkenti ilan edilmesinin büyük önem taşıdığına dikkat çeken Ersoy, bu unvan sayesinde başkentin tarihî, kültürel ve diplomatik birikiminin Türk dünyasıyla daha güçlü bağlar kurmaya olanak tanıyacağını bildirdi. Ersoy ayrıca, bu kapsamda Türk Dünyası Yayıncılık Kongresi'nin de gerçekleştirildiğini sözlerine ekledi.

Sürdürülebilir turizmi temel politikalarının merkezine yerleştirdiklerini vurgulayan Kültür ve Turizm Bakanı, doğal ve kültürel mirasın korunmasıyla 2030 hedeflerine ulaşma konusunda kararlı adımlar attıklarını söyledi. Türkiye'nin sürdürülebilirlik alanında öncü bir konuma ulaştığını belirten Ersoy, 2026 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'na da değindi. Söz konusu programda Türk devletleriyle ekonomik, ticari, sosyal ve kültürel iş birliklerini geliştirme hedeflerinin yer aldığını hatırlatan Ersoy; eğitim, sağlık, kültür ve kurumsal kapasite alanlarında yeni proje ve programların hayata geçirileceğini açıkladı.

Akademi, kamu ve özel sektörün ortak aklıyla yürütülecek çalışmaların Türk dünyası turizmini çok daha güçlü bir seviyeye taşıyacağını ifade eden Ersoy; dijitalleşme, akıllı destinasyon yönetimi, sağlık turizmi ve sürdürülebilir turizm gibi kritik alanlarda bilgi ve deneyim paylaşımının artırılmasının şart olduğunu dile getirdi.

Kongre süresince düzenlenen çeşitli oturumlarda Türk dünyası turizminin geleceğine yönelik kapsamlı değerlendirmeler yapıldı. Uluslararası etkinlik, protokol üyelerinin ve katılımcıların yer aldığı aile fotoğrafının çekimiyle sona erdi.