Türk Akımı Projesi, Mavi Akım'ın ardından Türkiye ile Rusya'yı birbirine bağlayan ikinci hat oldu. Peki Türk Akımı Projesi'nin bölge açısından stratejik önemi nedir? Sorularımıza Prof. Dr. Sencer İmer yanıt verdi. İzliyoruz.

Doğalgazını Ukrayna üzerinden Avrupa'ya satan Moskova, Kiev ile yaşadığı sorunların ardından yeni yol olarak 2014 yılında Türk Akım Projesini geliştirdi.



Peki Türk Akım Projesi nedir?



Tamamlandığında 1.100 kilometre uzunluğunda olacak Türk Akım boru hattının 937 kilometrelik kısmı denizden geçiyor. Türkiye ise burada geçişin en önemli ayağı olacak.



19 Milyar dolara mal olması hedeflenen projenin Türkiye'den sonraki ayağını Yunanistan oluşturuyor. Yunanistan Başkanı Aleksis Çipras, projenin Yunanistan üzerinden Avrupa'ya taşınması için Brüksel'de aktif çalışma içinde olduklarını söylemişti.



Ekonomik tarafı olduğu kadar siyasi hedefleri de bulunan proje, Washington'u da bir hayli rahatsız ediyor.



ulusal.com.tr