Türk arama kurtarma ekibi İran'a doğru yola çıktı

İran Cumhurbaşkanı Reisi ve beraberindeki heyetin helikopter kazası geçirmesinin ardından Türk arama kurtarma ekibi İran'a doğru yola çıktı.

Türk arama kurtarma ekibi İran'a doğru yola çıktı
Editör: Yağmur Biçen
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) konuya ilişin yaptığı açıklamada:  "Van ve Erzurum AFAD il müdürlüklerimizden 32 dağcı arama kurtarma personeli ile 6 araç bölgeye intikal etmek üzere yola çıkmıştır." ifadelerini kullandı.

AFAD'dan yapılan açıklamada, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'yi taşıyan helikopterin, İran-Nahçıvan sınırında kaza yaptığı bilgisi alındığı belirtildi.

İran'ın, Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla Türkiye'den gece görüşlü arama kurtarma helikopteri istediği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Van ve Erzurum AFAD il müdürlüklerimizden 32 dağcı arama kurtarma personeli ile 6 araç bölgeye intikal etmek üzere yola çıkmıştır. Ayrıca Ankara, Diyarbakır ve Konya'dan 15'er kişilik dağcı arama kurtarma personelimiz teyakkuz halindedir. Gelişmeleri takip ediyoruz."

BM'den, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi açıklamasıBM'den, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi açıklamasıGündem

Kaynak: Anadolu Ajansı

# AFAD # arama kurtarma # iran
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