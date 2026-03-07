Türk askeri Barış Pınarı'ndan çekiliyor mu? MSB kaynakları iddialara noktayı koydu

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Türk askerinin Barış Pınarı Harekatı bölgesinden çekildiğine dair bazı mecralarda yer alan haberler hakkında açıklama yaptı.

Bazı mecralarda, hiçbir açıklama yapılmadan Türk askerinin Barış Pınarı Harekat bölgesinden çekildiğine dair çeşitli haberler yer aldı. Bu iddialar kısa sürede gündeme taşındı.

TSK BÖLGEDEKİ GÖREVİNİN BAŞINDA

Söz konusu iddialar üzerine Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları tarafından Türk Silahlı Kuvvetlerinin Barış Pınarı bölgesindeki görevine devam ettiği açıklandı.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

''Bazı mecralarda hiçbir açıklama yapılmadan Türk askerinin Barış Pınarı Harekat bölgesinden çekildiğine dair haberler yer almaktadır. 

Türk Silahlı Kuvvetleri Barış Pınarı bölgesindeki görevine devam etmektedir. Herhangi bir değişiklik söz konusu değildir.''

