Türk askerine ÖSO bayrağı öptürdüler yalanını yaymıştı gözaltına alındı!

Aykırı adlı sosyal medya hesabını yöneten Batuhan Çolak, halkı yanıltıcı bilgiyi yaymak suçundan gözaltına alındı.

Türk askerine ÖSO bayrağı öptürdüler yalanını yaymıştı gözaltına alındı!
Editör: Yağmur Biçen
Son Güncelleme:

Aykırı adlı hesabın Suriye'de çıkan olaylara dair yaptığı bazı paylaşımlar tepki çekmişti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün X sosyal paylaşım platformunda Aykırı @aykiricomtr rumuzlu hesap kullanıcısı tarafından yapılan ''Suriye'den tartışmalı görüntüler. Türk askerine ÖSO bayrağı öptürdüler!" şeklindeki paylaşım üzerine çalışma başlattı.

Hesap kullanıcısının, ''kişisel verilerin hukuka aykırı olarak kullanılması'' ve ''halkı kin ve düşmanlığa tahrik'' suçlarından kaydı bulunan Batuhan Çolak olduğu belirlendi.

Türkiye, ABD'nin oyununu bozdu! Güvenlik kaynaklarından açıklama geldiTürkiye, ABD'nin oyununu bozdu! Güvenlik kaynaklarından açıklama geldiGündem

Kaynak: Anadolu Ajansı

# yalan # dezanformasyonla mücadele merkezi
Çok Okunanlar
Yurtdışı çıkış harcı zammında yeni gelişme
Yurtdışı çıkış harcı zammında yeni gelişme
Türkiye-Avusturya maçı canlı izle!
Türkiye-Avusturya maçı canlı izle!
Uzmanından uyarı: 'Bu böcek görüldüğü yerde imha edilmeli'
Uzmanından uyarı: 'Bu böcek görüldüğü yerde imha edilmeli'
Altında büyük dalgalanma geliyor! İslam Memiş'ten kritik uyarılar...
Altında büyük dalgalanma geliyor! İslam Memiş'ten kritik uyarılar...
Suriye'deki olaylarla ilgili Dışişleri'nden açıklama
Suriye'deki olaylarla ilgili Dışişleri'nden açıklama
Öne Çıkanlar Hükümetten kritik Suriye olayları açıklaması! Hükümetten kritik Suriye olayları açıklaması! Uzmanından uyarı: 'Bu böcek görüldüğü yerde imha edilmeli' Uzmanından uyarı: 'Bu böcek görüldüğü yerde imha edilmeli'