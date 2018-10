Türkiye'nin Lübnan'da konuşlu Birleşmiş Milletler (BM) Geçici Görev Gücü'ne (UNIFIL) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarıyla verdiği desteğin süresinin 31 Ekim 2018 tarihinden itibaren bir yıl uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

Tezkerenin görüşmelerinde CHP Grubu adına söz alan Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Türkiye'nin, Lübnan'da bu güce yaptığı katkılarla barışı koruma harekatının etkin biçimde icrasında önemli işlev üstlendiğini söyledi.

Çakırözer, Türkiye'nin bu katkılarla hem BM sistemi içinde gerek bölgesel ve küresel ölçekte gerekse kapsamlı sivil-asker iş birliği faaliyetleri vasıtasıyla kendini gösterdiğini hem de kardeş Lübnan halkının her kesimi nezdinde görünürlüğünü arttırma imkanı elde ettiğini vurguladı. Utku Çakırözer, Lübnan'a ilişkin Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi'ne olumlu oy kullanacaklarını belirtti.

Dış politikadaki gelişmeler ve Suriye'de yaşananları anımsatan Çakırözer, "Suriye'de izlenen başarısız ve zikzaklarla dolu politikadan en büyük zarar Suriye'den sonra Türkiye ve halkımız çekmiştir, çekmektedir." görüşünü savundu.

ABD'li din adamı Andrew Craig Brunson'un tahliye kararını değerlendiren Çakırözer, "Yaşananlar, Türk yargısı ve hukukumuz adına utanç vericidir." ifadesini kullandı.



"Bölgesel gelişmeler karşısında kayıtsız kalmamız düşünülemez"

AK Parti İstanbul Milletvekili Şirin Ünal ise Lübnan'a ilişkin UNIFIL'in kuruluş sürecini anlattı.

Yakın coğrafyamızda barış ve istikrarın tesisinin öncelikli dış politik hedeflerinden biri olduğuna işaret eden Ünal, "Bölgesel barış, istikrar ve güvenliği ilgilendiren tüm gelişmelerin dış politikamız üzerinde şüphesiz önemli yansımaları olmaktadır." diye konuştu.

Son dönemde bölgede yaşanan gelişmelerin, Türkiye'nin istikrar ve esenliğinin bölge ülkelerinden ayrı düşünülemeyeceğini bir kez daha gözler önüne serdiğine dikkati çeken Ünal, "Milli menfaat ve çıkarlarımızı yakından ilgilendiren bölgesel gelişmeler karşısında kayıtsız kalmamız da düşünülemez." dedi.

Hükümetin, dış politikasının, Türkiye'nin etrafında bir barış, güvenlik, istikrar ve refah kuşağı oluşturulmasını hedeflediğini belirten Ünal, şöyle devam etti:

"Suriye rejiminin halka karşı uyguladığı kanlı şiddet ve baskı politikalarının bölge istikrarına yönelik tehditleri arttırdığı bir ortamda, tüm bölgenin istikrarı bakımından kilit öneme haiz Lübnan'da barış ve istikrarın muhafazası, bölgemizin içinden geçmekte olduğu bu hassas süreçte hiç şüphesiz daha da önem kazanmıştır. Türkiye, her zaman olduğu gibi Lübnan'ın istikrarını hedef alan her türlü teşebbüsün karşısında durmaya devam edecektir."

Konuşmaların ardından Türkiye'nin Lübnan'da konuşlu Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü'ne TSK unsurlarıyla verdiği desteğin süresinin 31 Ekim 2018 tarihinden itibaren bir yıl uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.



Tezkere

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan tezkerede, BM Güvenlik Konseyinin 11 Ağustos 2006 tarihinde kabul ettiği 1701 (2006) sayılı Karar ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin 5 Eylül 2006 tarihli ve 880 sayılı kararıyla bir yıl için verdiği izin çerçevesinde Türkiye'nin, Lübnan’da konuşlu Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü'ne (UNIFIL) silahlı kuvvetleri unsurlarıyla katkı sağladığı belirtildi.



Söz konusu iznin süresinin son olarak TBMM'nin 17 Temmuz 2017 tarihli ve 1155 sayılı kararıyla 5 Eylül 2017 tarihinden itibaren 31 Ekim 2018 tarihine kadar uzatıldığı anımsatılan tezkerede, şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye UNIFIL'e yaptığı katkılarla barışı koruma harekatının etkin biçimde icrasında önemli bir işlev üstlenmiştir. Bu çerçevede Türkiye'nin katkısı gerek Birleşmiş Milletler sistemi içinde gerek bölgesel ve küresel ölçekte gerekse kapsamlı sivil-asker iş birliği faaliyetleri vasıtasıyla Lübnan toplumunun her kesimi nezdinde görünürlüğünün artmasına, ayrıca barış ve istikrarın korunmasına yönelik politikasının sürdürülmesine hizmet etmiştir. Bu itibarla, UNIFIL’e katkımızın sürdürülmesinin önem arz ettiği değerlendirilmektedir. UNIFIL'in görev süresi Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 30 Ağustos 2018 tarihli ve 2433 sayılı kararıyla 31 Ağustos 2019 tarihine kadar uzatılmıştır.

Bu hususlar ışığında ve Lübnan'la ikili ilişkilerimiz ile bölgedeki güvenlik şartları da göz önünde tutularak Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin UNIFIL'in görev süresinin uzatılması yönündeki 2433 (2018) sayılı kararı uyarınca hudut, şümul ve miktarı Cumhurbaşkanınca belirlenecek Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının, 1701 (2006) sayılı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Kararı ve 880 sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi Kararı ile tespit edilen ilkeler kapsamında 31 Ekim 2018 tarihinden itibaren bir yıl daha UNIFIL'e iştirak etmesi ve bununla ilgili gerekli düzenlemelerin Cumhurbaşkanınca yapılması için gereğini Anayasa'nın 92'nci maddesi uyarınca bilgilerinize sunarım."

Tezkerenin kabul edilmesinden sonra bazı komisyonlar için gruplara düşen üye seçimi yapıldı.

Gündemdeki konuların tamamlanmasından sonra TBMM Başkanvekili Mithat Sancar, birleşimi, yarın saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.