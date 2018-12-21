Siyasi ve diplomatik ilişkilerin hızla geliştiği Çin ile kültürel dostluk bağları da pekiştiriliyor. Çin'in Ankara Büyükelçilisi Yu Hongyang, Çinlilerin en çok tercih ettiği ilk 10 turizm yerinin içinde Türkiye'nin de olduğunu söyledi. Yu "Bir Kuşak Bir Yol" projesiyle iki ülke halklarının daha da yakınlaşacağını vurguladı.

Türk Çin dostluğu önemli bir boyuta taşındı. Siyasi ve diplomatik ilişkilerin yanı sıra kültürel bağlar da iyice pekişiyor.



1 Aralık'ta Ankara'da başlayan 9'uncu Uluslararası Şefika Kutluer Festivali'nin kapanış töreni Çin'den gelen sanatçıların konser ve gösterisiyle tamamlandı.



6 farklı günde ayrı ayrı gösterilerin yapıldığı festivalde Çinli sanatçılar büyük izliyle izlendi.



Festivalde konuşan Çin'in Ankara Büyükelçilisi Yu Hongyang, Çinlilerin turistik yer olarak tercih ettiği 10 ülkeden birisinin Türkiye olduğunu söyledi.



Yu, iki ülke ilişkileri açısından Bir Kuşak Bir Yol Projesi'nin önemine de vurgu yaptı.



ulusal.com.tr