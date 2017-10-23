Türk donanmasına güç katacak 6 yeni tip denizaltının yapımına başlanıyor. Hidrojen yakıt teknolojisi ile çalışacak denizaltılar yüksek yerlilik oranıyla Gölcük Tersanesi'nde üretilecek

Türk donanması, ilk milli denizaltı üretimine hız verdi.



2023'e kadar teslim edilmesi planlanan Yeni Tip Denizaltı Tedarik Projesi kapsamında üretilecek denizaltılar 15 gün suyun altında kalabilecek.



2,7 milyar dolarlık proje tamamlandığında Türkiye, hiç yakıt ikmali yapmadan Amerika'ya gidip geri dönebilecek.



Sözleşmesi 22 Haziran 2011 tarihinde yürürlüğe giren Milli Denizaltı projesi Gölcük Tersanesi'nde inşa ediliyor.



Milli denizaltı çalışmalarına HAVELSAN, ASELSAN, TÜBİTAK, STM AŞ, AYESAŞ, Milsoft, Meteksan Savunma ve KOÇ Bilgi Savunma şirketleri büyük destek veriyor. Denizaltının inşasının 2023 yılına kadar tamamlanması planlanıyor.



ulusal.com.tr