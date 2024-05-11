Türk donanmasından Mavi Vatan'da gövde gösterisi

AKSUNGUR SİHA'lar hedefi 12'den vurdu. Doğu Akdeniz'de icra edilen Denizkurdu-2 tatbilkatı nefesleri kesti. Düşman hedefin tespit edilmesi üzerine havalanan AKSUNGUR hedefi tam isabatle vurdu. Tatbikatın seçkin gözlemci gününe Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de katıldı.

Editör: Haber Merkezi

Hedef tespit edildi, Aksungur siha havalandı. Düşmana gözdağı veren AKSUNGUR hedefi tam isabetle vurdu. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından Doğu Akdeniz'de icra edilen DENİZKURDU-II/2024 Tatbikatı'nın nefes kesen görüntüleri yayınlandı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından tatbikata katılan AKSUNGUR'un atış görüntüleri paylaşıldı. AKSUNGUR Silahlı İnsansız Aracından yapılan MAM-T atışı tam isabetle gerçekleşti.

Tatbikatın Doğu Akdeniz'i kapsayan kısmına katılan fırkateynler, hücumbotlar, denizaltılar, yardımcı sınıf gemiler, mayın gemileri, karakol gemileri Aksaz Limanı'ndan sabah erken saatlerinde hareket etti. Tatbikatın seçkin gözlemci gününe Türkiye ile birlikte toplam 18 ülke katıldı., Seçkin gözlemci gününde TCG Salihreis gemisine gelen Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, personeli selamladı.

Liman çıkışında TCG İstanbul da TCG Salihreis fırkateyninde bulunan Bakan Güler'i top atışıyla selamladı.

Denizkurdu Tatbikatı nefes kesti! Türk donanması 3 denizde gövde gösterisi yaptıDenizkurdu Tatbikatı nefes kesti! Türk donanması 3 denizde gövde gösterisi yaptıGündem

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# Mavi Vatan # denizkurdu # aksungur
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