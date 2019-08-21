Türk Eczacıları Birliği hakkında flaş karar
Türk Eczacıları Birliği hakkında flaş karar
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Türk Eczacıları Birliği hakkında flaş karar

Rekabet Kurumu, Türk Eczacıları Birliği hakkında soruşturma açıldığını bildirdi. Yapılan açıklamada "Önaraştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri 24.07.2019 tarihli toplantısında müzakere eden Rekabet Kurulu, bulguları ciddi ve yeterli bularak 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesinin ihlal edilip edilmediğinin tespitine yönelik olarak; Türk Eczacıları Birliği hakkında soruşturma açılmasına, 19-26/390-M sayı ile karar verdi" denildi

Türk Eczacıları Birliği hakkında flaş karar

Türk Eczacıları Birliği hakkında soruşturma açıldı.

Rekabet Kurumu'nun internet sitesinde yer alan duyuruda şunlar belirtildi:

"Türk Eczacıları Birliğinin eczanelerin alım koşullarını piyasa dışında belirleyerek 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesini ihlal ettiği iddiası üzerine yürütülen önaraştırma, Rekabet Kurulunca karara bağlandı.

Önaraştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri 24.07.2019 tarihli toplantısında müzakere eden Rekabet Kurulu, bulguları ciddi ve yeterli bularak 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesinin ihlal edilip edilmediğinin tespitine yönelik olarak; Türk Eczacıları Birliği hakkında soruşturma açılmasına, 19-26/390-M sayı ile karar verdi."

ulusal.com.tr

Etiketler; #rekabet kurumu #Türk Eczacıları Birliği
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