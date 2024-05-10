Türk edebiyatının önemli ismi Memduh Şevket Esendal sempozyumla anılacak!

Sempozyum boyunca Memduh Şevket Esendal'ın Ankara'sı, erken dönem Cumhuriyet edebiyatındaki yeri, öykücülüğü, siyaset ile edebiyat arasındaki ilişki, Cumhuriyet Ankarası'nın edebiyata yansımaları gibi konular tartışmaya açılacak.

Sanat Kritik ve Vakıf Bank Kültür Yayınlarının işbirliği ile gerçekleştirilecek etkinlik, Abdullah Ezik ve Hazal Bozyer'in açılış konuşması ile başlayacak.

Sempozyumda konuşmacı olarak Fatih Özgüven, Pelin Aslan, Ahmet Duran Arslan, Dilan Yamaç, Elif Türker, Bilal Acarözmen, Yasin Beyaz, Aylin Ketenci ve Uğur Tanyeli yer alacak.

Memduh Şevket Esendal ve edebiyatı üzerinden dönemin mimari, siyasi, edebi anlayışına dair de birçok farklı perspektifin geliştirilmeye çalışılacağı sempozyum, Salt Galata'daki Atölye II-III'te yapılacak.

MEMDUH ŞEVKET ESENDAL KİMDİR?

Memduh Şevket Esendal 29 Mart 1883 yılında Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde varlıklı bir çiftçi ailesinin 3 oğlundan ikincisi olarak dünyaya geldi. Lise eğitimini Edirne'de tamamladı. Çocukluğu ve ilk gençliğinde savaş ve göçler yüzünden düzenli bir eğitim göremedi. Fakat kendisini yetiştirerek Arapça, Farsa ve Fransızca öğrendi. Birinci Dünya Savaşı’nın başlaması ile ailesi ile tekrar İstanbul’a geldi. Ailesi tüm mal varlığını kaybettiği için geçim sıkıntısı çekerek büyüdü. 1907’de babasının öldü ve ailesinin geçimini sağlamak için memuriyete başladı. 1908 yılında kuzeni ile evlendi ve 3 çocuk sahibi oldu.

Türk Edebiyatına ise Otlakçı (1983), Mendil Altında (1983), Sahan Külbastısı (1983) Veysel Çavuş (1984), Bir Kucak Çiçek (1984), İhtiyar Çilingir (1984) Miras, Hava Parası (1984), Bizim Nesibe (1985), Kelepir (1986), Gödeli Mehmet (1986) isimli eserlerini armağan etmiştir.

