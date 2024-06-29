Türk Edebiyatının usta yazarı İrfan Yalçın hayatını kaybetti

Türk edebiyatına çok değerli eserler kazandıran ünlü yazar ve çevirmen İrfan Yalçın yaşamını yitirdi. Yalçın, yazarlığının yanı sıra edebi ve siyasi mücadelesi ile de tanınıyordu.

Yaşamı boyunca birçok ödül kazanan ünlü yazar, çeşitli tiyatro oyunları da kaleme aldı. Genelevde Yas adlı romanı filme uyarlandı.

İRFAN YALÇIN KİMDİR?

Yazar ve çevirmen olan İrfan Yalçın, 23 Nisan 1934'te Zonguldak'ta doğdu. 1960 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümü'nden mezun oldu. Fransızca öğretmenliği yaptı. 1972 yılında öğretmenlikten ayrılarak İstanbul’da bir kitabevi açtı ve Z Yayınevi'ni kurup yönetti. Varlık ve Türk Dili dergilerinde yayımladığı şiir, öykü ve çeviri yazılarından sonra, bir süre yazın yaşamına ara verdi. 1959 yılından itibaren hikâye, eleştiri ve çevirileri Varlık, Türk Dili, Soyut, Gelecek, Yeditepe ve Yansıma dergilerinde yayımlandı. Yeni Dergi’nin 1968 yılında açtığı bir yarışmada “İnce Memet” eleştirisiyle ikincilik, Milliyet Yayınları 1974 Roman Yarışması'nda Pansiyon Huzur (1975) romanıyla ikincilik ve Ölümün Ağzı (1979) romanıyla 1980 Türk Dil Kurumu Roman Ödülü'nü kazandı. Tiyatro oyunları da yazdı. Pansiyon Huzur ve Fareyi Öldürmek adlı romanları sahneye uyarlandı. Ölümün Ağzı adlı eseri Rusçaya çevrilerek yayımlandı. Genelevde Yas adlı romanı filme uyarlandı. Yalçın, 29 Haziran 2024 tarihinde hayatını kaybetti.