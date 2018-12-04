Türk Eğitim-Sen, Milli Eğitim Bakanlığı'nın Andımız ile ilgili temyiz dilekçesine yanıt verdi. Dilekçede Atatürk’ün, ‘Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran Türkiye halkına Türk Milleti denir’ sözleri hatırlatıldı, hiçbir vatanseverin Andımızın içeriğinden rahatsız olamayacağı vurgulandı.

"Hiçbir vatansever Andımızdan rahatsız olamaz" denildi, Türk Milleti'nin tanımı anlatıldı.



Milli Eğitim Bakanlığı, Danıştay 8'inci Daire’nin ‘Andımız okutulsun’ kararını temyize götürmüş ve davacı Türk Eğitim-Sen’e de 30 günlük bir yanıt süresi verilmişti. Süreyi tamamlayan Türk Eğitim-Sen dün MEB’in temyiz dilekçesine yanıtını, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’na sundu.



12 sayfalık yanıtta, usule ve esasa ilişkin itirazlar yazıldı.MEB’in eğitim sendikasının taraf olarak davayı açma ehliyetinin olmadığı yönündeki iddialara yanıt verildi.

"Davalı idare, ehliyet yokluğundan davanın reddine karar verilmesi gerektiğini iddia etmiş ise de, idari yargı kararlarından da anlaşılacağı üzere müvekkil sendikanın davanın açılmasında taraf ehliyeti bulunmaktadır; bu yönden davanın reddine karar verilemez."



Esasa ilişkin itirazlarını da sıralayan sendika, MEB’in dilekçesinde davayla bağlantılı olmayan hususlara yer verdiğini belirtti. "Davalı idare hukuki gerekçeleri tartışmak yerine, ilgisiz bir şekilde milli kimlik, uluslaşma ve Öğrenci Andı başlıkları altında konuyu ele almıştır." ifadeleri kullanıldı.



Yanıtta, Atatürk'ün Türk Milleti tanımı hatırlatıldı.

“Büyük Atatürk’ün, ‘Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran Türkiye halkına Türk Milleti denir’ şeklindeki tanımını yaptığı milli kimliğimiz, Anayasamızın 66. Maddesinde de ‘Türk Devleti’ne vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes Türk’tür.’ şekliyle tanımlanmıştır. Bu noktada, hiç bir vatansever Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, Andımızın içeriğinden rahatsız olamaz."



Yanıtta, Andımızda yer alan, “Ey büyük Atatürk! Açtığın yolda, gösterdiğin hedefe durmadan yürüyeceğime ant içerim” ifadelerinin Anayasanın 2’nci maddesi ile doğrudan bağlantılı olduğu da belirtildi.



Davacı sendika, sonuç ve talep kısmında da MEB’in temyiz talebinin reddedilmesine ve Danıştay 8. Dairesinin verdiği kararın onanmasını talep etti.





ulusal.com.tr