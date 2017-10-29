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Türk ekonomisi "Demir İpek Yolu" ile kazanacak

"Demir İpek Yolu" olarak da adlandırılan Bakü-Tiflis-Kars (BTK) Demiryolu, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenecek törenin ardından seferlerin başlamasıyla ülke ekonomisine büyük katkı sağlayacak.

Türk ekonomisi "Demir İpek Yolu" ile kazanacak

Bakü-Tiflis-Kars Demiryolunda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,  Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Gürcistan Başbakanı Giorgi  Kvirikaşvili'nin katılımıyla 30 Ekim'de Bakü'de gerçekleştirilecek törenin  ardından seferlerin başlayacak olması bölge iş dünyasını heyecanlandırdı.

Temelleri 2007 yılında Gürcistan'da, 2008 yılında ise Kars'ta atılan  Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Projesi, Hazar Denizi geçişli tren-feribot hatlarıyla  Kazakistan ve Türkmenistan'a olan bağlantısıyla, Türkiye'nin Orta Asya, Uzak Doğu  ve Güney Asya'ya demiryolu erişimini sağlayacak önemli bir uluslararası koridor  oluşturacak.

Marmaray Projesi ile bütünleşecek olan BTK Demiryolu Projesi,  Avrupa'dan Çin'e demiryoluyla kesintisiz yük taşınmasını mümkün hale getirecek.  Dünya açısından önemli bir projenin hizmete giriyor olması, Kars ve çevresindeki  illere de ekonomik anlamda katkı sağlayacak.

"SANAYİ BÖLGELERİNE TALEP YOĞUN"

Kars Küçük Sanayi Sitesi Başkanı Namık Akça, projenin bölge için  ekonomik, kültürel ve turizm anlamında önemli katmadeğer sağlayacağını söyledi.

Akça, projenin hayata geçirilmesini heyecanla bekleyen Karslıların  mutlu sona ulaştığını belirterek, "Projenin katkısı temel atılmadan önce  konuşulmaya başlanmıştı, çünkü uluslararası bir proje. Karsımız, ülkemiz için  gelişmeler olacağını temenni ediyoruz. Bu projenin Kars, Erzurum, Ardahan, Iğdır  ve Ağrı illeriyle beraber ekonomiye katkısının çok büyük olacağını biliyoruz.  Bunun yanında uluslararası bir proje olduğundan dolayı artık BTK demiryolunda  Londra'dan Çin'e kadar yük indirme bindirme ve yolcu taşımacılığı yapılacak  olması ülkemize de çok fayda sağlayacak." dedi.

Söz konusu demiryolu nedeniyle Kars ve çevre illerdeki sanayi  bölgelerine talebin arttığına işaret eden Akça, şöyle konuştu: "Büyük beklentilerimiz var. Lojistik Merkezimizin sayın Ulaştırma,  Denizcilik ve Haberleşme Bakanımız Ahmet Arslan'ın destekleriyle faaliyete  geçirilecek olması Karslı iş adamlarını olağanüstü büyük beklentilere soktu. Onun  için ülke, Kars, çevre iller olarak projeden beklentilerimiz var. Organize sanayi  bölgemiz dolu, ikinci bir sanayi bölgesinin açılmasına ihtiyaç var. Proje  nedeniyle bölgeye yatırım yapmak isteyenlerin sayısı oldukça fazla, yüzde 80-90  oranında talep var. Projeyle bölgede önemli gelişmelerin olacağı kaçınılmaz."

"ÜLKELERİ TİCARİ, SOSYAL VE KÜLTÜREL ANLAMDA BİRBİRİNE BAĞLAYACAK"

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Lütfü Yücelik, BTK Demiryolu  Projesi'nin bölge için çok önemli olduğunu ifade ederek, "Bu proje sadece  şehrimiz, bölgemiz ve ülkemiz için değil, Orta Asya, Avrupa ve Uzak Asya'ya kadar  dünya üzerinde çok geniş bir coğrafyanın ulaşım ve lojistik hizmetleri açısından  çok büyük ve bir o kadar önemli proje." dedi.


İş dünyası olarak, projenin tamamlanmasının mutluluğu ve heyecanını  yaşadıklarını dile getiren Yücelik, "Bu proje, geçtiği güzergahtaki ülkeleri  ticari anlamda olduğu gibi sosyal ve kültürel anlamda da birbirine bağlayacak.   Bölgemizde tamamlanmasını beklediğimiz önemli ulaşım projelerinin bir bir hayata  geçirilmesi bizleri gelecek adına umutlandırıyor. Aynı şekilde şehrimizdeki  lojistik köy, Karadeniz limanlarına daha kısa sürede ulaşmamızı sağlayacak KOP,  Ovit ve Zigana tünelleriyle hızlı trenin Erzincan,  Erzurum ve ardından Kars'a  ulaşacak olması, bu bölgeyi iktisadi ve kültürel kalkınma anlamında daha üst  sıralara çıkaracaktır." ifadesini kullandı.

Yücelik, bu projelerin dolaylı olarak istihdama da katkı sağlayacağına  işaret ederek, "Tarihi İpek Yolu'nun yeniden hayat bulmasını sağlayacak olan bu  demiryolunun şehrimizdeki ticaret erbabına, üreticilere, ihracat yapan  firmalarımıza getireceği avantajları en iyi şekilde kullanıp, doğacak yeni  fırsatları çok iyi değerlendirmemiz gerektiğine inanıyoruz."  diye konuştu.

"ÜLKEMİZ ADINA GURUR DUYULACAK BİR PROJE"

Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Çetin Demirci de  Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu'nun açılışının   Cumhuriyetin ilanının 94. yılında  yapılmasının gerek ülke gerek bölge adına gurur verici olduğunu dile getirdi.

Mustafa Kemal Atatürk'ün "muasır medeniyetlere ulaşma" hedefine atıfta  bulunan Demirci, "Ülkemiz adına gurur duyulacak bir proje. Projenin açılışının  Cumhuriyet Bayramına denk gelmesi de ayrıca önemli. Atatürk'ün de dediği gibi  'muasır medeniyete ulaşma hedefine' bir adım daha yaklaştıran bir proje, çünkü  Batı ve Orta Asya'yı birbirine bağlayan çok önemli bir İpek Yolu Projesi." dedi.

Demirci, projeyle Doğu'nun Batı ile Pekin'in Londra ile bağlantı  kuracağını söyledi.

2 AYLIK YOLU 15 GÜNE DÜŞÜRECEK

Demirci, şunları kaydetti: "Bu proje hem şehrimizin hem de ülkemizin değerini bir kat daha  atıracak. Projenin ülkemize maliyeti 600 milyon dolar ama yıllık getirisi bir  milyar dolar. Bu yol, hem ekonomik hem de başka yollar açacak. Ticaret yolları  açılıyor demektir, koskoca Orta Asya ayaklarımızın altında, 45-60 günlük nakliye  süresini 15 güne düşürecek. Pekin'den Londra'ya gidecek bir yük maksimum 15 günde  gidecek. Türkiye yılda bir milyar dolar kazanacak. Yılda bir milyon yolcu  taşıyacak. Yük kapasitesi 65 milyon ton. Dilimiz alışkın olmadığı için bu  rakamların telaffuzu bile zor ama gerçek realite bu, sonuçta biz trene  bakmayacağız. Tren bu ülkeye girip çıktığına, gümrük kapısı da bizim şehrimizde  olduğuna göre şu an hiçbirimiz belki algılamıyoruz ama proje çok çok büyük bir  fayda sağlayacak. Önümüzde uzun yıllar belki yüzyıl boyunca değerini  kaybetmeyecek bir yol."

Ağrı Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Saim Alpaslan da demiryolunun  özellikle Doğu Anadolu açısından çok ciddi bir proje olduğunu ifade etti.  Alpaslan, "Projenin hayata geçmesi bölgeye çok olumlu hava katacak. Kars'ta çok  ciddi bir lojistik oluşacak. Proje başta Kars olmak üzere bölge ekonomisini  canlandıracak, uçuracak. Cazibe merkezi olan Ağrı'ya da çok olumlu katkı  sağlayacağını düşünüyorum." diye konuştu.


Kaynak: AA
Etiketler; #demir ipek yolu #Bakü #Tiflis #kars #tayyip erdoğan #Azerbaycan #İlham Aliyev #Giorgi  Kvirikaşvili
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