Türk gazeteciler İsrail'de gözaltına alındı

İsrail'de görev yapan CNN Türk muhabiri Emrah Çakmak ve kameraman Halil Kahraman gözaltına alındı.

Simge Sarıyar
CNN Türk kanalında görevli muhabir Emrah Çakmak ile kameraman Halil Kahraman, İsrail'de gözaltına alındı.  

İLETİŞİM BAŞKANI DURAN'DAN AÇIKLAMA

Gözaltı haberinin ardından İletişim Başkanı Duran, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"CNN Türk muhabiri Emrah Çakmak ve kameraman Halil Kahraman'ın İsrail'de gözaltına alındığını öğrendim. Gazeteci arkadaşlarımızın bir an önce serbest bırakılması için gerekli girişimleri yapıyor ve konuyu hassasiyetle takip ediyoruz."

''BU GÖZALTI KARARI KABUL EDİLEMEZ''

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise, "İsrail güçlerinin CNN Türk muhabiri Emrah Çakmak ve kameraman Halil Kahraman’ı gözaltına alması basın özgürlüğüne saldırıdır. Bu gözaltı kararı kabul edilemez. Gazetecilerin bir an evvel serbest bırakılması gerekir. Konuyu yakından takip ediyoruz" dedi.

israil gözaltı
