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Türk gazetecilerin kaldığı otelde yangın!

ABD'nin New York kentinde Türk gazetecilerin kaldığı bir otelde yangın çıktı. Gazetecilerin Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı takip etmek üzere ABD'ye giden isimler olduğu belirtiliyor.

Türk gazetecilerin kaldığı otelde yangın!

Gazeteci Hakan Çelik olayı anlatırken ,”Yangın alarmı verildi. İtfaiyeciler geldi. Herhangi br yaralanan yok. Bir süre boyunca asansörler kullanılmadı. Otelde şu anda can güvenliğini tehdit eden bir durum yok” dedi.

Etiketler; #yangın #otel #abd #new york #otel yangını
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