Gazeteci Hakan Çelik olayı anlatırken ,”Yangın alarmı verildi. İtfaiyeciler geldi. Herhangi br yaralanan yok. Bir süre boyunca asansörler kullanılmadı. Otelde şu anda can güvenliğini tehdit eden bir durum yok” dedi.
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