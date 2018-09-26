ABD'nin New York kentinde Türk gazetecilerin kaldığı bir otelde yangın çıktı. Gazetecilerin Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı takip etmek üzere ABD'ye giden isimler olduğu belirtiliyor.

Gazeteci Hakan Çelik olayı anlatırken ,”Yangın alarmı verildi. İtfaiyeciler geldi. Herhangi br yaralanan yok. Bir süre boyunca asansörler kullanılmadı. Otelde şu anda can güvenliğini tehdit eden bir durum yok” dedi.