Türkiye Gençlik Birliği, ABD ambargoları hedefindeki İran’a gitti. Resmi temasların ilk gününde TGB heyeti, İslam Mezhepleri üniversitesi yöneticileri ve gençlik önderleri ile biraraya geldi. Emperyalizmle birlikte mücadele yollarının tartışıldığı toplantıda, 2019 yılı için ortak mücadele takvimi belirlendi.

ABD ambargolarına karşı TGB Genel Başkanı Yıldırım Gençer’in başkanlığında İran’a giden Türkiye Gençlik Birliği heyeti, ziyaretin ilk gününü tamamladı.



TGB'liler temasların ilk gününde İslam Mezhepleri Üniversitesi yöneticileri ve İran gönüllü seferberlik güçleri olan BESİÇ kurumu gençlik önderleri ile buluştu.



Başkent Tahran’da bulunan İslam Mezhepleri Üniversitesi merkez kampüsünde gerçekleşen buluşmada, TGB heyeti üniversite Rektör yardımcısı Muhammet Rıza Bageri tarafından ağırlandı.



Sıcak ve samimi bir ortamda gerçekleşen toplantıda emperyalizmle mücadele için akademik ve kültürel başlıklarda ortak yol haritası belirlendi.



TGB Genel başkanı Gençer, İran’ı hedef alan Amerikan ambargolarına karşı İran halkı ile dayanışma içerisinde olduklarını vurguladı.



İslam Mezhepleri Üniversitesi Rektör yardımcısı Muhammet Rıza Bageri de TGB heyetinin ziyareti ve dayanışma mesajlarını memnuniyetle karşıladıklarını belirtti. Bageri, bölge ülkeleriyle ortak mücadele için her alanda işbirliğine açık olduklarını ifade etti.



TGB'li ve İranlı gençler 2019 yılında ortak projelere de imza atacak. Bir dizi etkinlik, iki ülkeden gençlerin ortak katkısıyla hayata geçirilecek. Bu kapsamda ilk adım olarak; “Emperyalizm ve Terör” başlığında bir konferans toplanması kararlaştırıldı.



Samimi ve sıcak bir ortamda gerçekleşen toplantının ardından heyetler karşılıklı olarak plaket sunumu gerçekleştirdi.



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