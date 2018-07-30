İngiltere, ülkede iş kuran Türk girişimcilerin kalıcı oturma izni almasına yönelik şartları değiştirdi. Türk girişimciler değişikliği yargıya taşımaya hazırlanıyor.

İngiltere'ye yerleşip kendi işini kuran Türkler İngiliz İçişleri Bakanlığı'na dava açacak.Davanın nedeni İngiltere'nin, ülkede iş kuran Türklere Ankara Anlaşması ile tanınmış olan süresiz oturum izni alma şartlarını değiştirmesi.Süresiz oturuma başvurmak için gerekli şartların geriye dönük şekilde değiştirilmesine itiraz eden Türk girişimciler İngiliz İçişleri Bakanlığı'na dava açmaya hazırlanıyor.NTV'nin haberine göre Türk girişimciler, yargılama giderlerini karşılamak için kâr amacı gütmeyen bir şirket kurdu. Dava masraflarının toplanması amacıyla bir de bağış kampanyası başlatıldı.Ankara Anlaşması çerçevesinde, İngiltere'de iş kuran Türk vatandaşları 4 yılı tamamladığında ücretsiz olarak süresiz oturma başvurusu yapabiliyordu.16 Mart 2018''de yürürlüğe giren yeni düzenlemeyle süresiz oturum için 5 yıl ikamet, kişi başı 2 bin 389 sterlin başvuru ücreti ile dil ve kültür sınavı şartları getirildi.