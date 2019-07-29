"Türk Gözlem noktası saldırı yapıldı" iddiasıyla ilgili açıklama

Türk Gözlem noktası saldırı yapıldığı iddiası teyit edilmedi.

Suriye hükümetine yakınlığıyla bilinen Al-Masdar News adlı internet sitesi, bugün Suriye Ordusu'nun Hama'daki Türk Gözlem Noktası'na atış yaptığını iddia etti.



Ulusal Kanal'a bilgi veren güvenlik kaynakları ise iddiayı doğrulamadı.



Al-Masdar News adlı internet sitesinde Suriye ordusunun, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Hama kırsalında bulunan gözlem noktasına saldırdığı iddia edilmişti.



Askeri bir kaynağa dayandırılarak yapılan haberde, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait gözlem noktasının top atışına tutulduğu yer almıştı.





ulusal.com.tr