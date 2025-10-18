Türk hackerlar harekete geçti! O Yahudi tarihçinin hesabını ‘hackle’diler
İsrail’in Yahudi tarihçilerinden Prof. Hanoch Penpazi’nin üniversite hesabı Ayyıldız Tim tarafından hacklendi. 100 binden fazla öğrencinin eriştiği içerikler bir gecede değiştirildi.
İsrail’in Yahudi tarihçilerinden Prof. Hanoch Penpazi’nin üniversite hesabı, Ayyıldız Tim tarafından hacklendi.
100 binden fazla öğrencinin eriştiği tüm akademik içerikler bir gecede değiştirildi.
Türk ‘hacker’lar sosyal medyada ‘Bu eylem İsrail saldırganlığını savunan akademisyenlere uyarıdır’ mesajı yayınladı.