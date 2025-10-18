Türk hackerlar harekete geçti! O Yahudi tarihçinin hesabını ‘hackle’diler

İsrail’in Yahudi tarihçilerinden Prof. Hanoch Penpazi’nin üniversite hesabı Ayyıldız Tim tarafından hacklendi. 100 binden fazla öğrencinin eriştiği içerikler bir gecede değiştirildi.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Türk hackerlar harekete geçti! O Yahudi tarihçinin hesabını ‘hackle’diler
Yayınlanma: Güncellenme:

İsrail’in Yahudi tarihçilerinden Prof. Hanoch Penpazi’nin üniversite hesabı, Ayyıldız Tim tarafından hacklendi.

100 binden fazla öğrencinin eriştiği tüm akademik içerikler bir gecede değiştirildi.

Türk ‘hacker’lar sosyal medyada ‘Bu eylem İsrail saldırganlığını savunan akademisyenlere uyarıdır’ mesajı yayınladı.

İzmir’de su krizi büyüyor! Altı barajdan üçü kuruduİzmir’de su krizi büyüyor! Altı barajdan üçü kuruduYurt
8 ünlüde uyuşturucu tespit edilmişti! Süreç nasıl işleyecek? Sabıkaları silinebilecek mi?8 ünlüde uyuşturucu tespit edilmişti! Süreç nasıl işleyecek? Sabıkaları silinebilecek mi?Gündem
Alzheimer hastası emekli öğretmen 8 gündür bulunamadı! Vali’den “çip takılacak” açıklamasıAlzheimer hastası emekli öğretmen 8 gündür bulunamadı! Vali’den “çip takılacak” açıklamasıYurt
israil hack
Günün Manşetleri
'Kıbrıs'ın geleceği Ersin Tatar'la mümkündür'
Sokak röportajları için yeni adım mı geliyor?
Cenazeler organları alınmış halde teslim edildi
Gümrüklerde 809 milyon TL değerinde esrar yakalandı!
CHP İstanbul İl Kongresi için durduma talebi
HAMAS'tan ateşkes ihlali açıklaması
Onlarca il müdürü görevden alındı
’Dağ Grup’ operasyonunda 33 kişi tutuklandı
Nobel Barış Ödüllü Machado'dan Gazze ve İran saldırılarına destek!
Rekabet Kurulu 17 şirkete 237 milyon TL ceza kesti
Çok Okunanlar
Gram, çeyrek, yarım ve tam altın bugün ne kadar oldu? Gram, çeyrek, yarım ve tam altın bugün ne kadar oldu?
Kuvvetli yağış geliyor Kuvvetli yağış geliyor
Bu ürünler salı sabahı raflarda Bu ürünler salı sabahı raflarda
Ünlülerden art arda açıklama Ünlülerden art arda açıklama
Beşiktaş - Gençlerbirliği maçı Beşiktaş - Gençlerbirliği maçı